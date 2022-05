Ricardo Abumohor: Cualquiera compra un club, al menos pidámosle un certificado de antecedentes

Ricardo Abumohor, propietario de O'Higgins de Rancagua, criticó el actual sistema de sociedades anónimas que impera en nuestro fútbol, asegurando que no se piden mayores requisitos a quienes compran clubes.

"Aquí cualquiera compra un club. Al menos pidámosle un certificado de antecedentes y preguntémosle qué pretende hacer. El fútbol le pertenece al país, a la gente. Las sociedades anónimas deportivas requieren una reformulación absoluta y urgente. El fútbol es una actividad que hay que abrirla, transparentarla y profesionalizarla", dijo al podcast "Pelotazo al Vacío" del periodista Jorge Gómez.

El histórico dirigente, ex presidente de la ANFP, también abordó la búsqueda de entrenador de la selección chilena. "Se habla de traer un nuevo técnico a la selección, pero mientras no tengamos claro el programa, el desarrollo, qué es lo que queremos, cuál es el diagnóstico, cómo vamos a cambiar las cosas, no se puede elegir a alguien".

"Yo necesitaba un técnico que diera la vida por clasificar al mundial de inmediato tras lo ocurrido con Xabier Azkargorta y ese hombre fue Nelson Acosta. Me dijo: 'yo me hago cargo y clasifico a Chile'. Manuel Pellegrini y Jorge Socías querían un proceso a cuatro años, olvidarse de Francia 1998 y pensar en el torneo siguiente", agregó.

Finalmente, se refirió a la acusación por Byron Castillo que tiene a Ecuador con riesgo de perderse el Mundial. "Todo lo que sea justo es importante pelearlo y si los reglamentos amparan a Chile es algo que debiéramos aprovechar. No sólo por lo deportivo, sino para dar un despegue con un proyecto de fútbol más claro", cerró.