Reinaldo Rueda: Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay, me tengo que ir

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, puso en duda su continuidad al mando de la Roja por la crisis social que atraviesa el país, tras conversar con los medios en confrencia de prensa luego de la cancelación del amistoso con Perú.

El DT colombiano aseguró que "yo llego y sacrifico, no convoco a los jugadores de la liga nacional (para los amistosos de la Roja ante Perú y Bolivia) para que la competencia se ponga al día, adelante una fecha. Y la liga no juega. Entonces no están para la selección ni para sus clubes".

"Estamos perdiendo todos. Si yo vengo a trabajar en el fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Esta es una situación atípica. La gran pregunta es cuándo se va a normalizar", agregó.

Al ser consultado por si tiene alguna fecha límite para tomar la decisión de renunciar el estratega dijo que no, pero que analizó la posibilidad de dar un paso al costado la semana pasada cuando se informó que la selección sub 23 no participará de un torneo internacional en España.

Sobre esto, Rueda afirmó que "hasta ahora no he pensando en fechas. El viernes pasado sí (pensó en renunciar), me calenté mucho y me entristecí mucho porque es el futuro de Chile y son los que van a llegar con 25 o 26 años a la Copa del Mundo".

"Si a esos jugadores no los maduramos, no les damos la oportunidad de proyectarse, así sea yo el entrenador o otro, estamos negándonos a nosotros mismos", indicó.

El plantel decide no jugar

Sobre la decisión del plantel de no jugar ante Perú, el DT de la Roja dijo que "los jugadores llegaron con una gran disposición. Se reunieron y se tomó esta decisión de unirse a la causa social y no viajar a Perú".

"Consideraron ellos que es la mejor forma de mostrar solidaridad. Es algo muy respetable. Estoy en una posición neutral frente a cualquier tema de orden político que no me compete opinar. Lamento lo que está sucediendo porque estamos perdiendo todos. Es muy triste", señaló.