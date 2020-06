Celso Ayala "se muere" por dirigir a River Plate: Si me llaman, voy corriendo

El ex Colo Colo sueña con una opción en el equipo "millonario", donde ganó seis títulos.

El ex jugador de Colo Colo Celso Ayala, que tuvo un exitoso paso por River Plate, reconoció que su sueño es ser sucesor de Marcelo Gallardo en la dirección técnica del cuadro "millonario".

"Con todo lo que hizo el 'Muñeco', es complicado para el que vaya a ponerse esa mochila de lograr lo mismo que él, porque la gente va a querer ganar lo mismo y no se va a conformar con menos. Pero, si me llegan a llamar, me pongo los guantes, el tapabocas y voy corriendo a dirigir River", declaró el paraguayo al medio TNT Sports.

"Para todos los jugadores que pasamos por allí sería un sueño dirigir al equipo", lanzó Ayala, que ganó seis títulos con el equipo de la "banda sangre".

Celso Ayala jugó en Colo Colo entre el 2005 y el 2006, año en que ganó el Torneo de Apertura.

En River ganó la copa Libertadores, la Supercopa Sudamericana, además de cuatro títulos locales.

También jugó en Olimpia, Rosario Central, Real Betis, Atlético de Madrid y Sao Paulo.

Como DT ha tenido experiencias en varios clues de Paraguay, además de los equipos bolivianos Guabirá, Sport Boys y Petrolero de Yacuiba. En la actualidad dirige al River Plate de su país.