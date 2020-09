¿Cuándo es el cumpleaños de Ronaldo Nazario, el "Fenómeno"?

Nuevamente se generó confusión este 18 de septiembre con la fecha de cumpleaños de uno de los mejores delanteros del fútbol mundial: el brasileño Ronaldo Nazario.

Varios medios dedicaron homenajes al "Fenómeno" por un nuevo aniversario. Sin embargo, la fecha está errada y aún faltan días para que cumpla 44 años de edad.

La confusión se produce por culpa de la famosa Wikipedia, la enciclopedia libre que cualquier persona puede editar. De acuerdo a la Wiki en español e inglés, Ronaldo nació un 18 de septiembre; pero el mismo sitio en portugués apunta al día 22 de este mismo mes.

¿Cuándo está cumpleaños Ronaldo? El 22 de septiembre. El mismo delantero lo confirmó hace cuatro años en una entrevista para el diario Marca, que lo entrevistó mientras participaba en un torneo benéfico de golf.

Además, todos los años, tanto Inter como Real Madrid, dos de sus ex equipos, eligen la misma fecha (22) para homenajearlo. Por lo tanto, faltan cuatro días para que el actual presidente de Real Valladolid sea tendencia en redes sociales por sus goles y regates con los que encandiló al planeta fútbol.

Este fue el mensaje de Inter hace un año, el 22 de septiembre de 2019:

🎂 | FELIZ CUMPLEAÑOS



"Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?"



🗣️ @foofighters



4️⃣3️⃣ años



🇧🇷🖤💙 Felicidades @Ronaldo, un jugador de #DerbyMilano, contigo aprendimos a volar. #InterForever pic.twitter.com/ZyfWeTO8mS