En San Marcos de Arica se defienden de la contundente denuncia en su contra: "No hay sustento"

Un remezón de esos importantes involucró a la Primera B del fútbol chileno la pasada semana cuando se conoció una denuncia de parte de 15 equipos del torneo contra San Marcos de Arica, esta por presuntas irregularidades financieras que arrastraría el elenco nortino desde hace un tiempo.

En concreto, la denuncia expuesta por 15 de los 16 equipos participantes del ascenso acusa a los ariqueños de presentar información financiera falsa y de tener una millonaria deuda fiscal, además de tener 18 multas laborales impagas, algo que podía generar un tema irregular con la ANFP y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Frente a todo este escenario, y luego de haber cumplido con su respectivo encuentro de la Fecha 20 de la Primera B, desde San Marcos expusieron su postura con una tajante defensa ante estas acusaciones.

🗣 La férrea defensa de San Marcos de Arica por potente denuncia

Días después de que saltara a la luz esta denuncia firmada por los 15 equipos de la B, en San Marcos entregaron su explicación de los hechos y expresaron la calma que tienen con poder resolver de la mejor manera esta situación.

Fue el gerente del elenco ariqueño, Mario Salgado, quien en un reciente diálogo con PrimeraBChile expresó que: "Nosotros no tenemos copia del documento que firmaron 15 clubes de nuestra división, pero sí la ANFP nos pidió cierta información que nosotros estamos recabando".

"El lunes vamos a responder la misiva y dentro de lo que nos preguntan hay temas de deudas laborales. Por ejemplo, deudas laborales antiguas que se pactaron, que están en convenio con la Tesorería General de la República y que están al día", agregó el directivo.

😯 ¿Temen en San Marcos por una posible sanción?

Como suele darse en estos hechos con denuncias de por medio, existe la posibilidad de que San Marcos recibiese una sanción administrativa con castigo económico e incluso resta de puntos, algo de lo que no están del todo preocupados.

El propio Salgado mencionó que: "Por ahí se especulaba que había falsificación de documentos, no hay nada de eso. Estamos super tranquilos y esperamos el lunes entregar toda la información a la ANFP y todos los respaldos para poder cerrar el tema".

"Estamos esperando el resultado de la Suprema, en vista de los abogados y de los auditores que nos han visto esa situación tiene pronóstico favorable para nosotros, entonces por eso se informan incluso en las memorias anuales. Esto es distinto al caso de Barnechea del año pasado, se nos está acusando de temas sin sustento", cerró el gerente de San Marcos.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar San Marcos de Arica?

⚔️ Rival: Universidad de Concepción

📅 Fecha: Viernes 15 de agosto

🕕 Hora: 12:30

🏟️ Estadio: Ester Roa

