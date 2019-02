Carlos Muñoz por denuncias de rama femenina de Wanderers: Las chicas merecen el mismo respeto

El delantero de Unión Española, Carlos Muñoz, manifestó su apoyo a las jugadoras de Santiago Wanderers quienes esta semana realizaron una serie de denuncias por las difíciles condiciones que viven entrenando por el cuadro porteño.

El jugador formado en el elenco "caturro" aseguró en conversación con Al Aire Libre PM que "las chicas se merecen el mismo trato, el mismo respeto y mínimo debiesen tener las condiciones adecuadas para entrenar, de seguridad laboral también".

"Muchas chicas van y no reciben dinero por jugar. Lo mínimo que debiese hacer cada club es responderles con la seguridad para que puedan desarrollar su trabajo", agregó.

En la misma línea, el ariete dijo que "me parece lamentable, no solamente por lo que publicó esta chica de Santiago Wanderers. Creo que es algo que pasa en la mayoría de los equipos de fútbol profesional que tiene su rama femenina, porque la verdad es que no le dan mucha importancia. Muchos se ven obligados a formarlas por reglamento de las federaciones para poder participar en algunas competiciones nacionales e internacionales".

A su vez, Muñoz reveló que "tengo una hija que juega fútbol, está recién empezando, tiene nueve años y el fútbol es su pasión. Entonces me gustaría también que ella creciera con las condiciones adecuadas en el club en el que ella quiera hacer su carrera o seguir creciendo".