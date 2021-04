17/04/2021

Pellicer: Lo de Benjamín Galdames no se ha solucionado, hay una instrucción de no convocarlo

El técnico de Unión Española, Jorge Pellicer, comentó que la situación de Benjamín Galdames no se ha solucionado y que la dirigencia mantiene la instrucción de no convocarlo si no renueva contrato. (Video: Youtube)