Ex defensor que descendió con River Plate: Mi consejo para todos en la U es que estén unidos

El ex defensor argentino Carlos Arana, quien fue titular en River Plate cuando bajaron a Primera B en 2011 tras caer en la promoción ante Belgrano, relató su experiencia y aconsejó a Universidad de Chile, club que a siete fechas del final del torneo está en zona de descenso.

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el retirado futbolista dijo que "como consejo a todo lo que es el club en sí: hinchas, dirigentes, jugadores, socios, les digo que estén unidos porque es el camino para poder salir de una situación difícil".

"Si matemáticamente dan los números siempre hay esperanza y más allá del momento que pueda tener el equipo y la historia que tiene, siempre se puede salir adelante. Pero hay que estar unidos, yo creo mucho en la unión de todas las partes, que se puede dar vuelta un mal momento y volver a resurgir", apuntó.

En la misma línea, "Chiche" agregó que "no me cabe duda que los equipos grandes en esos momentos sacan un plus cuando la gente está unida. El consejo que le daría a toda la gente que lo está pasando mal en un club grande es que se unan, que tiren todos para el mismo lado, que dejen las diferencias de lado y que estén unidos para pasar este mal momento y poder salir adelante".

Sobre su experiencia tras el descenso del cuadro "millonario", Arano afirmó que "lamentablemente fue un luto total, ese día y los días previos fueron terribles, una mancha muy oscura en la historia de River. Para nosotros los que nos tocó participar de ese torneo y que estábamos en el plantel también, porque la última imagen es la que queda y lamentablemente fuimos nosotros".

"Fue algo muy fuerte acá en el fútbol argentino, en donde River por primera vez se fue a la B. Fue muy difícil de superar, pero los que nos tocó poder quedarnos para tener una revancha la verdad que le pusimos mucha responsabilidad y amor a la profesión. Tuvimos la fortuna después de poder ascender, en un torneo durísimo que es el Nacional B", indicó.