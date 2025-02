Leyenda de la WWE felicitó a Stephanie Vaquer tras su título: “Tu futuro no tiene límites”

Stephanie Vaquer hizo historia al convertirse en la primera mujer chilena y sudamericana en conseguir un título en la WWE, en el evento NXT Vengeance Day.

Vaquer , que ya había participado del Royal Rumble femenino hace dos semanas, ahora se impuso a Fallon Henley y le arrebató el campeonato norteamericano femenino de la NXT, a menos de un año de haber debutado en esta categoría.

Tanto es el revuelo que ha causado la oriunda de San Fernando que una leyenda de la WWE la felicitó tras su conquista en Washington DC.

Se trata de Triple H, ganador de 14 títulos mundiales, 2 Royal Rumble (entre otros títulos) y actual vicepresidente ejecutivo de relaciones con el talento y jefe del área creativa de WWE, quien se deshizo en elogios.

"Una atracción internacional con ética de trabajo y oro de campeonato para demostrarlo. Felicidades, Stephanie Vaquer. ¡Tu futuro no tiene límites!", señaló en sus redes sociales.

An international attraction with the work ethic and the championship gold to prove it. Congratulations @Steph_Vaquer … your future has no limits!#VengeanceDay https://t.co/EMgXLf2YY1