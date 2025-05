WWE anunció sorpresivo cambio para Money in the Bank 2026: ¿Cuándo se llevará a cabo?

En WWE es una costumbre que planifiquen su calendario anual con bastante anticipación, esto por la rentabilidad de sus eventos premium más populares y la disponibilidad de arenas con la que deben contar para cada uno de sus grandes shows.

Por ello, es que en esta jornada de viernes no debería haber extrañado el anuncio que se dio a conocer de parte de WWE respecto a su calendario del próximo 2026, entorno dos de los eventos más connotados, Wrestlemania y Money in the Bank.

Originalmente, la edición número 42 de Wrestlemania estaba programada para realizarse en Nueva Orleans, pero la propia Greater New Orleans Sports Foundation avisó recientemente en un comunicado oficial que debía posponerse dicha ciudad como sede del magno evento para un futuro. Sin embargo, a modo de reemplazo, Triple H anunció en las redes oficiales de WWE que Money in the Bank de 2026 será el PPV que albergue la localidad apodada como "Big Easy", aunque con un significativo cambio en el calendario.

WrestleMania 42 in 2026 is no longer set for New Orleans, local organization says



The city will host WWE Money in the Bank in 2026.



- @wrestlenomics pic.twitter.com/qk6HsKLpHo — WrestlePurists (@WrestlePurists) May 22, 2025

¿Qué modificación tendrá Money in the Bank para 2026?

El evento Money in The Bank, reconocido por sus luchas de escaleras que otorgan el maletín a sus ganadores por una oportunidad a un título en WWE, suele llevarse a cabo en cada mes de julio, algo que cambiará para la mencionada edición de 2026 en Nueva Orleans.

Esto, porque en el anuncio de Triple H, se dio a conocer que Money in the Bank tendrá lugar el 29 de agosto del próximo año, posterior a Summerslam, algo inédito en el calendario de la empresa de lucha libre más grande del mundo.

"2026 será el año de Money in the Bank, el cual es uno de nuestros eventos más importantes del año, con apuestas altas, drama increíble y la oportunidad de una vida para que dos superestrellas de WWE se lleven un codiciado maletín", explicó el vicepresidente ejecutivo de relaciones con el talento y jefe del área creativa de WWE.