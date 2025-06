WWE Money in the Bank 2025: Dónde ver, horario y cartelera de combates

Un gran fin de semana se avecina para la lucha libre, y es que este sábado 7 de junio se llevará a cabo Money in the Bank 2025, uno de los eventos más connotados de WWE a lo largo del año, y que contará con la presencia de la chilena Stephanie Vaquer.

Money in the Bank tendrá lugar desde el Intuit Dome en Inglewood, California, y coronará a los dos nuevos ganadores tanto del contrato femenino como también el masculino.

Stephanie Vaquer tendrá presencia en la lucha femenina de Money in the Bank, a la cual se clasificó luego de su gran debut en Monday Night RAW el pasado lunes. Además, Solo Sikoa, Penta, El Grande Americano, Seth Rollins, Andrade y LA Knight lucharán por el maletín masculino, mientras que por otro lado el campeón indiscutido John Cena se aliará con Logan Paul para hacerle frente a Cody Rhodes y el campeón mundial pesado Jey Uso. También estará en escena el campeonato intercontinental femenino, en el que la campeona Lyra Valkyria defenderá ante Becky Lynch.

Horario para ver WWE Money in the Bank este 7 de junio

El Money in the Bank de este sábado 7 de junio comenzará a las 19:00 horas en Chile. Mismo horario tendrá en Argentina, Uruguay y Paraguay. En Colombia, Perú y Ecuador, en tanto, se transmitirá desde las 17:00 horas.

¿Dónde ver WWE Money in the Bank en Chile?

Desde el 6 de enero de 2025, WWE comenzó a transmitir todos sus eventos por la plataforma de streaming Netflix, por lo que WWE NXT solo se puede ver por ahí.

Cartelera de WWE Money in the Bank 2025

Combate por parejas masculino

Cody Rhodes y Jey Uso vs John Cena y Logan Paul

Combate Money in the Bank masculino

Solo Sikoa vs LA Knight vs Seth Rollins vs El Grande Americano vs Penta vs Andrade

Combate Money in the Bank femenino

Stephanie Vaquer vs Alexa Bliss vs Rhea Ripley vs Roxanne Perez vs Giulia vs Naomi

Combate por el campeonato intercontinental femenino

Lyra Valkyria (c) vs Becky Lynch