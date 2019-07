La columna de Claudio Riquelme: El recambio es más tema que nunca

Todavía queda el partido por el tercer puesto ante Argentina, pero el resultado no debiera cambiar demasiado el análisis de una selección chilena que llegó hasta las semifinales de la Copa América 2019.

El resumen del partido ante Perú es claro. Chile hizo un mal primer tiempo. Los de Gareca lo encararon con gran actitud y jugando muy bien. Quizás Rueda tenga razón cuando dice que sintió que el equipo estaba pensando más en una hipotética final que en el partido ante los peruanos. En el segundo tiempo la Roja mejoró y se creó buenas opciones, pese a no hacer un gran partido.

No hay dudas de que Chile hizo una buena Copa y, para mí, rindió más de lo esperado. El punto de mayor brilló lo alcanzó ante Colombia. Las sombras, desafortunadamente llegaron en la semifinal contra Perú.

Conclusiones que valen la pena

Tenemos un muy buen equipo base, con los jugadores históricos a plena capacidad aún. Gary, Vidal, Alexis, Aránguiz, Vargas, Isla y Beausejour pueden seguir jugando hasta cuando quieran con la camiseta de la Roja. Nadie está todavía cerca de apurarlos. Pulgar y Maripán demostraron en partidos por los puntos que deben estar entre los titulares.

Los problemas están en la banca. No en Rueda. El colombiano buscó y comprobó que nadie puede disputarle el puesto a los 11 estelares.

Esta Copa América dejó claro que hay banca para usar de la mitad hacia atrás, pero de la mitad para adelante, el equipo no tiene relevos al nivel de un torneo como este. Ahí hay que buscar. Buscar y darles oportunidades a otros como Leo Valencia, Angelo Araos, Jean Meneses, Iván Morales o Felipe Mora. No son menos que los suplentes de hoy. Además del equipo base, Oscar Opazo, Paulo Díaz, el "Tucu" Hernández y, en menor medida, Esteban Pavez e Igor Lichnovsky demostraron que pueden dar una mano. Nicolás Castillo, Angelo Sagal y Junior Fernandes, no. Sumaron muy pocos minutos, pero eso dice bastante. El DT seguramente no confía en sus alternativas de ataque y prefiere quedarse los 90 minutos con los cracks de siempre. Eso puede ser demasiada ventaja en partidos duros. A Diego Valdés no lo vimos y fue uno que estuvo siempre en el proceso Rueda. No debe estar en un buen momento.

No me olvido del arco. Rueda eligió a Arias, pero el torneo que hizo el arquero de Racing hace pensar que, vuelva o no Bravo algún día, hay que empezar a darle todo el rodaje posible a Brayan Cortés. No creo que esté tan lejos de Arias y juega bastante bien con los pies. Algo que puede ayudar al equipo. Yo empezaría dándole el partido de este sábado ante Argentina.