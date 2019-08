La columna de Claudio Riquelme: Lo más importante

Cuando Johnny Herrera perdió la titularidad en la Universidad de Chile eligió ir a la guerra para intentar doblarle la mano al técnico Alfredo Arias. La batalla comunicacional fue dura. Tanto así que en el último impasse debió intervenir el presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, para que el arquero y el entrenador hicieran las paces.

Hoy, cuando ya no está en el club el hombre que lo mandó a la banca, Herrera no puso su situación personal como tema principal. Es más, en su primera aparición pública tras el despido de Arias, el capitán azul dijo que era momento de cuadrarse con el interino Hernán Caputto y, al menos en el discurso, dejó claro que no importa quien ataje y afirmó que desde donde le toque intentará ayudar para que el equipo salga adelante.

Herrera la tiene clara. Es que mientras todavía hay jugadores azules que apuntan a sumar buenos resultados para intentar meterse en alguna copa internacional, el capitán de la U es uno de los pocos que hace rato se dio cuenta que este año su equipo no está para sueños.

A estas alturas el objetivo de la U no puede ser otro que mantener la categoría y por eso uno puede entender la decisión directiva de no descartar la continuidad del interino Hernán Caputto si es que los resultados acompañan y la búsqueda de un nuevo DT no rinde los frutos esperados. ¿Qué pasa si este fin de semana la U mejora y le gana Antofagasta? Sería natural que los responsables del club al menos le den una vuelta a la idea de mantener al técnico interino hasta fin de año.

El ex entrenador de la selección sub 17 llegó con otra misión a la U. Con la de volcar toda su experiencia de los últimos años en el fútbol formativo para refundar las series menores de Universidad de Chile. Pero la vida tiene estas cosas. Ojalá Caputto pueda encabezar en algún momento el proyecto para el que lo reclutaron, pero la dura realidad que atraviesan los azules no deja espacio para dudar: Hoy el proyecto más importante del club es salvarse del descenso.