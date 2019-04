La columna de Ernesto Contreras: La estrategia de McGregor

Hace una semana, Conor McGregor sorprendió al mundo del deporte tras anunciar su prematuro retiro de la actividad.

El irlandés, de 30 años, había confirmado días antes que se encontraba negociando con el UFC su retorno al octágono, y aseguraba que su esperado retorno se produciría en el mes de julio.

Nombres como los de Donald Cerrone, Tony Ferguson, Anthony Pettis e incluso la trilogía con Nate Díaz aparecían en el horizonte como posibles peleas para su regreso. Pero todo esto quedó en nada cuando "The Notorious" golpeó anunciando, vía redes sociales, su retiro del deporte.

¿Pero cuáles fueron las razones que llevaron a McGregor a retirarse de forma tan prematura?

La primera versión apuntó a que el irlandés estaba ganando mucho dinero con su whisky "Proper Twelve", por lo que ya no tenía necesidad de arriesgar su físico en el octágono. Una teoría que podemos desechar si recordamos que tras ganar 100 millones de dólares en su pelea con Floyd Mayweather volvió al octágono para medirse al temible campeón invicto Khabib Nurmagomedov, con todo el riesgo que eso implicaba por la historia que había entre ellos.

Luego de perder con el ruso, y ser suspendido seis meses por participar en la batalla campal tras la pelea, Conor comenzó a preparar el retorno y a vislumbrar dos peleas en el horizonte: La revancha ante Khabib y el cierre de su trilogía con Nate Díaz.

Pero el UFC tenía otros planes en mente.

La compañía anhelaba el retorno de su hijo pródigo, pero con una condición: Debía enfrentarse al "Cowboy" Cerrone y no sería el evento estelar, sino el co- main event de un PPV.

Una decisión ilógica si se toma en cuenta que McGregor es el peleador más popular de la compañía, y el que logra vender más eventos por pago. Sin ir más lejos, su pelea ante Nurmagomedov vendió la asombrosa cifra de 2,4 millones de eventos por pago. Duplicando los récords que ya había impuesto el propio irlandés en sus dos peleas con el menor de los hermanos Díaz.

Ante esta afrenta, el primer champ-champ en la historia de la compañía puso la pistola en la mesa y negoció bajo sus términos.

"Estoy listo para pelear. No hay problema. Si UFC quiere que pelee en la co-estelar lo haré. No hay problema con eso. Pero me tienen que dar acciones de la compañía. Eso es todo lo que pido. Pueden ponerme en la primera pelea del evento si quieren. Pero denme mis acciones. Entonces veremos qué pasa", afirmó McGregor.

La respuesta del presidente del UFC, Dana White, no se hizo esperar.

"Conor y yo nunca nos hemos sentado para hablar de ello. Pero sí lo hicimos a través de mensajes hace dos semanas. Me dijo: 'Siento que debería ser dueño de una parte de la compañía'. Y le respondí: 'Conor, sabes que eso nunca va a suceder'. Si quiere ser dueño de una parte de la compañía, tendrías que poner el dinero para comprarla. Así es como funciona", cerró White dándole un portazo a los deseos de su estrella.

Ofendido por esta respuesta, McGregor buscó presionar a la compañía anunciando que la esperada trilogía con Nate Díaz se iba a realizar en julio, cumpliendo con el anhelo de millones de fanáticos que esperan ansiosos por el desempate de la épica rivalidad.

Pero White dijo otra vez que no, y como este es un gallito de poder entre dos pesos pesados, el mandamás apoyó la decisión del retiro.

"Conor tiene el dinero suficiente para retirarse y su whisky está teniendo mucho éxito. Tiene sentido. Si yo fuera él, haría lo mismo. Se retira como peleador, pero seguirá trabajando. Su licor lo mantendrá ocupado y estoy seguro que tiene otros proyectos. Ha sido muy divertido de ver. Ha logrado cosas importantes en este deporte. Estoy tan feliz por él y espero seguir viendo como tiene éxito fuera del octágono", señaló White.

Pero como en toda lucha de poder siempre hay uno que debe ceder, ya desde el entorno del irlandés hablan de un posible retorno al deporte en el futuro, y el propio White reconoció hace unas horas que en las próximas semanas se reuniría con Conor para saber que es lo que necesita para seguir peleando.

Ya es sabido que no obtendrá un pedazo de la torta, pero esta presión mediática quizás le sirva para obtener la pelea que quiere, y tras todo este alboroto de seguro será la más vendida de la historia.