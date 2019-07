La columna de Ernesto Contreras: UFC 239, el legado está en juego

Este sábado en el T-Mobile de Las Vegas, tendremos una de las carteleras más espectaculares de este 2019.

Enmarcado dentro de la semana internacional de la pelea, el UFC 239 amenaza con ser uno de los grandes PPV de los últimos tiempos. Al menos en el papel.

El evento estelar será la pelea por el título semipesado entre el actual monarca Jon Jones y el peligroso brasileño Thiago Santos, quien se ganó su oportunidad al enfilar cuatro victorias consecutivas.

El polémico "Bones" dejó atrás los conflictos con la justicia, y con USADA, y volvió a ser el peleador dominante que deslumbró al mundo hace unos años. Luego de ser despojado del cinturón por dopaje, el oriundo de Rochester recuperó su corona tras finalizar al sueco Alexander Gustafsson, y luego defendió el oro ante Anthony Smith, a quien dominó durante 25 minutos en el UFC 235.

Ante "Marreta", Jones buscará demostrar que no tiene rivales en la división y que la amenaza que representa el carioca no pasará de ser otro número en su impecable récord. Si ocurre la lógica, y "Bones" sale airoso del T-Mobile, su posible movimiento al peso pesado es algo que ya se debería analizar con seriedad, sobre todo con los rumores de una trilogía ante Daniel Cormier en el ambiente.

De todas formas, y a pesar de los adversos pronósticos, el retador cree tener los recursos para shockear al mundo este sábado.

"Creo que todos caemos un día. En algún momento todos hemos sido noqueados en este deporte, y el turno de Jon será el 6 de julio no tengo dudas de eso. Estoy listo para pelear cinco rounds sin problemas, pero estoy seguro que terminaré la pelea antes. No sé en que round, pero lo haré", dijo Santos a la cadena ESPN.

El evento co-estelar de la noche será la pelea por el título gallo entre la "champ-champ" Amanda Nunes y la estadounidense Holly Holm.

La brasileña se quedó con el cinturón gallo al finalizar a Miesha Tate en el UFC 200 y agrandó su leyenda al noquear salvajemente a Ronda Rousey en el UFC 207, en su primera defensa. Pero su momento de mayor gloria llegó en UFC 232, cuando le arrebató el cinturón pluma a la invencible Cris Cyborg en solo 51 segundos.

Holly Holm, por su parte, sorprendió al mundo tras quitarle el invicto a Ronda Rousey en el UFC 193 y si bien solo ha ganado dos de sus últimas 6 peleas, el calibre de sus rivales habla por si solo: Megan Anderson, Cyborg, Germain de Randamie, Valentina Schevchenko y Miesha Tate, han sido algunas de las feroces contrincantes que ha debido enfrentar la de Alburquerque.

A pesar del tremendo favoritismo de Amanda, Holly siente que ella representa una amenaza diferente para "The Lioness".

"Cuando tu miras alguien como Cyborg, que fue campeona peso pluma, y Shevchenko, campeona peso mosca, ves que Amanda noqueó a una atleta mayor y tuvo más dificultades contra una oponente más liviana. Entonces, tú nunca puedes mirar una pelea como si fuera semejante a la otra. Cada peleadora es diferente. No soy Cyborg y no soy Shevchenko. Yo soy Holm", finalizó la ex campeona.

El resto de la cartelera del UFC 239 es la siguiente:

Jon Jones (c) vs. Thiago Santos

Amanda Nunes (c) vs. Holly Holm

Jorge Masvidal vs. Ben Askren

Jan Błachowicz vs. Luke Rockhold

Diego Sánchez vs. Michael Chiesa