La columna de Ernesto Contreras: UFC 241, en busca de la validación

Este sábado la ciudad de Anaheim, California, será testigo de unas de las más grandes revanchas que recuerden las artes marciales mixtas. En dicha instancia, el campeón Daniel Cormier expondrá su cinturón peso pesado ante Stipe Miocic, el peleador con mayor número de defensas titulares en la categoría.

Cormier y Miocic tuvieron su primer enfrentamiento el 7 de julio del año pasado, en una súper pelea donde "DC" subió de categoría para retar al, hasta ese entonces, invencible campeón.

En un combate que será recordado por siempre, Cormier silenció al mundo tras noquear a su rival en el primer asalto para convertirse así en el segundo peleador en la historia, tras Conor McGregor, en lograr ser monarca de dos categorías a la vez.

Luego de esto, Dana White buscó incansablemente que la primera defensa del campeón fuera ante la superestrella Brock Lesnar, pero la negativa de este último abortó los planes del presidente del UFC.

Ante el fracaso de las negociaciones con "La Bestia", Miocic volvió a la escena titular luego de ser injustamente despreciado por la compañía y el propio campeón. La intención de Cormier era tener una última pelea ante Lesnar, y así retirarse de la actividad. Pero la negativa de este último modificó todos los planes.

"Mi cabeza está en esta pelea. Primero voy por ese momento. Muchos de nuestros mejores campeones dejan el deporte de espaldas, abandonando el octágono sin su cinturón. No quiero ser ese hombre. Quiero decidir yo cuando irme. Sé que cuando cumples 40 ese tiempo comienza a acercarse. Solo tengo que decidir si ese momento es ahora o es un poco más adelante", apuntó el campeón a días de su esperada revancha.

Lo claro es que esta pelea significa mucho para Cormier. El actual número uno del ranking libra por libra ha debido convivir bajo la sombra de Jon Jones durante gran parte de su carrera e incluso cuando noqueó a Miocic hubo murmullos sobre la validez de su victoria. Por todo esto, "DC" tiene la tarea de vencer a su rival para demostrar que lo ocurrido hace un año no fue producto del azar. En caso de ganar, el oriundo de Louisiana se abre a completar la trilogía con su Némesis.

"Si peleo otra vez será contra Jon Jones. No será nadie más. Yo decido si lo haré. Ganaré la pelea del fin de semana y veré qué pasa. Si tengo que dejarlo después del sábado, estoy de acuerdo", adelantó Cormier en declaraciones a la cadena ESPN.

Para Miocic, en tanto, la pelea del sábado comprende muchas más cosas que un simple cinturón.

"Lo que no te mata, te hace más fuerte. Quiero recuperar el título, pero no se trata solo de eso. Necesito ganar para demostrarle al mundo que soy mejor peleador que él", cerró el hijo ilustre de Cleveland ad portas de la pelea de su vida.

El resto de la cartelera del UFC 241 es la siguiente:

Peso pesado: Daniel Cormier ( c ) vs Stipe Miocic

Welter: Anthony Pettis vs Nate Díaz

Mediano: Yoel Romero vs Paulo Costa

Pluma: Sodiq Yusuff vs Gabriel Benítez

Mediano: Derek Brunson vs Ian Heinisch