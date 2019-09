La columna de Ernesto Contreras: UFC 242, el regreso de Khabib

Este sábado, y luego de 5 años, el UFC retorna a Abu Dhabi con una cartelera que será encabezada por el mejor peso ligero de todos los tiempos: Khabib Nurmagomedov.

El invicto ruso vuelve al octágono luego de su mítica presentación ante Conor McGregor, con victoria y batalla campal incluida, lo cual le costó una dura suspensión de nueve meses y una multa de 500.000 dólares por atacar al equipo del irlandés una vez finalizada la pelea.

Luego de muchas idas y venidas, donde se temió por la salida del daguestaní de la compañía, el UFC quiso agasajar al campeón programándolo en el main event de Dubai y por si esto fuera poco incluyó a gran parte de su equipo en dicha cartelera. Incluso Zubaira Tukhugov, suspendido un año por atacar a McGregor en la batalla campal, peleará en el evento a pesar de haber cumplido solo 10 meses de su sanción.

El rival de Khabib será el actual campeón interino Dustin Poirier, quien viene de derrotar en épicas batallas a Max Holloway, Justin Gaethje y Anthony Pettis.

"The Diamond", dueño de un implacable boxeo, buscará convertirse en el primer hombre en derrotar al ruso, aunque para eso deberá soportar la demoníaca presión de su rival, quien ha demolido a sus 27 rivales con un wrestling de categoría mundial y un striking que mejora pelea a pelea.

Las apuestas están inclinadas hacia el lado del oriundo de Daguestán, aunque esta pelea será mucho más peligrosa que la de McGregor.

Poirier es un peleador mucho más completo que el irlandés, pues además de su peligroso golpeo tiene un buen nivel de suelo el que le ha permitido ganar siete de sus peleas por sumisión. Además, demostró tener una buena quijada y un gran corazón, algo que pudimos apreciar en las legendarias peleas ante Álvarez y Gaethje, donde terminó peleando en una pierna debido al castigo recibido. A pesar de todo, "The Diamond" pudo reponerse y terminar con el invicto del peleador más violento del planeta.

"The Eagle", en tanto, tendrá que lidiar con su nuevo status de superestrella mundial luego de lo sucedido en el UFC 229. Una presión que le podría afectar y que es muy bien explicada por el ex peleador Chael Sonnen.

"El estuvo fuera por un tiempo por la suspensión, y existe la duda de cómo estará para la pelea. Él lleva diez meses fuera, mientras los otros se mantuvieron activos. Además, él ahora es un personaje muy popular, es tan famoso que tiene poder político en Daguestán. Él está entrenando en AKA con Javier Méndez, pero vive en Daguestán a 21 horas de distancia. ¿Se preparó lo suficientemente bien para esta pelea?", concluyó Chael.

UFC 242

Cartelera Estelar

14:00 horas de Chile

Khabib Nurmagomedov (c) vs. Dustin Poirier (ic)

Edson Barboza vs. Paul Felder

Islam Makhachev vs. Davi Ramos

Curtis Blaydes vs. Shamil Abdurakhimov

Mairbek Taisumov vs. Carlos Diego Ferreira

Cartelera Preliminar

12:00 horas de Chile

Joanne Calderwood vs. Andrea Lee

Zubaira Tukhugov vs. Lerone Murphy

Liana Jojua vs. Sarah Moras

Ottman Azaitar vs. Teemu Packalén

Cartelera Preliminar – UFC Fight Pass

10:15 am de Chile

Belal Muhammad vs. Takashi Sato

Nordine Taleb vs. Muslim Salikhov

Omari Akhmedov vs. Zak Cummings

Don Madge vs. Fares Ziam