La columna de Ernesto Contreras: UFC Estocolmo, Gustafsson y Smith por la redención

La división de las 205 libras del UFC está lejos de ser una de las más competitivas en la compañía. El dominio unilateral del campeón Jon Jones y el movimiento de Daniel Cormier al peso pesado, dejó a esta categoría con una preocupante anemia de retadores.

Sin ir más lejos, el próximo aspirante al cinturón será el brasileño Thiago Santos (21-6) quien se ganó la chance luego de ganar cuatro peleas consecutivas, siendo Jan Blachowicz (6°) y Jimi Manuwa (11°) sus victorias más destacadas.

Pero antes de "Marreta" hubo dos peleadores que buscaron, sin éxito, su oportunidad: Alexander Gustafsson y Anthony Smith, el dos y cuatro del ránking respectivamente, quienes serán el evento estelar en el retorno del UFC a Estocolmo.

El sueco tuvo su esperada revancha ante Jones en el UFC 232 donde fue finalizado sin apelación en el tercer asalto, esto a pesar que su rival no peleaba hace 17 meses por una suspensión por dopaje.

"Fue una muy mala actuación lo que hice, y simplemente no era yo en realidad. Acababa de entrar y traté de seguir el plan de juego, pero no, él encontró una manera muy temprana para neutralizar mi juego y se puso fuerte. Hizo lo que tenía que hacer para vencerme, y Jon es el mejor jugador que existe, así que no siento que esté pensando en esa derrota hoy en día. Es lo que es y ahora sigo avanzando", dijo el sueco.

Smith, por su parte, obtuvo su oportunidad titular luego de ganar tres peleas consecutivas por finalización, pero a pesar de este gran registro poco pudo hacer ante el campeón, quien lo dominó durante cinco asaltos para retener su corona.

"No puedo explicar mi actuación y ese es el problema. Se sintió como cualquier otra pelea. Durante el campamento me sentí bien. Justo antes de comenzar la pelea me sentía mejor que nunca. Así que no sé qué pasó", comentó el ex retador.

Gustafsson y Smith son dos peleadores que han resuelto la mayoría de sus peleas por finalización, por lo que es una pelea de pronóstico reservado por la facilidad de KO que poseen ambos. "The Mauler" es el favorito por la localía, su buen boxeo y por su mejor dominio de la distancia.

"Lion Heart", en tanto, puede terminar la pelea de pie y en el piso, lo cual lo transforma en un rival impredecible que puede noquear y someter con la misma facilidad.

Lo único claro, en una pelea tan pareja, es que ambos gladiadores entrarán al Ericsson Globe Arena con el mismo objetivo: Olvidar la paliza que recibieron por parte del mejor peleador de todos los tiempos.