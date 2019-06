La columna de José Arnaldo Pérez: A la carga

Para ir por los objetivos hay múltiples fórmulas para alcanzarlos en cuanto a los métodos, pero en el fondo hay una sola manera: ir por ellos, ya que nadie te los va obsequiar. El deporte no está ajeno a ello, y demanda la consecución de metas de trabajo, disciplina, entrenamientos, repetición tras repetición, competencias para medirte con los rivales. Y aun así nadie garantiza el triunfo ya que los otros también harán lo mismo, y a veces todavía más duro. La diferencia la marca el talento, pero éste sin práctica, en el alto rendimiento, se termina por desperdiciar.

Chile por su lejanía geográfica debe tener claro que hay que invertir aún más que los otros, o al menos que nuestros talentos ganen becas o vayan a lugares de alta exigencia. Por tal motivo se valora de forma positiva que Catalina Vidaurre a sus 17 años lograra una pasantía en Suiza entregada por la UCI para seguir perfeccionándose en el Mountain Bike, luego de sus destacadas presentaciones a nivel continental.

La única forma de ir viendo los progresos es medirse con los diversos contrincantes que existen, y mientras mayor sea el nivel de ellos de mejor forma podrá verse el nivel que se posee. Y en la Esgrima Chile ha tenido desde hace años representativos destacados. En el Sudamericano Juvenil hay varios nombres que se deben anotar y otros que desde hace rato sobresalen. Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Gustavo Alarcón, Vicente Otayza y Leopoldo Alarcón hicieron valer el, táctica de por medio, a la carga y regalaron múltiples medallas.

¡EQUIPAZOS 🤩! El Team Chile se quedó con las medallas de oro 🥇 en la competencia por Equipos de Florere Femenino y Espada Masculina, todo en el Sudamericano Juvenil de Esgrima. ¡Muchas felicitaciones! #VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/oKc6PpPQ6C — Team Chile (@TeamChile_COCH) 8 de junio de 2019

Al subir el peldaño al nivel panamericano, en la lucha juvenil se lograron dos medallas en el torneo continental que se desarrolló en Guatemala, tierra de grandes campeones, Diego Almendra en los 130 kilos y Fabián Castillo en los 82 en Grecorromana marcan indicios que Andrés Ayud y Yasmani Acosta tendrán dignos sucesores.

Y si hablamos de deportes donde hemos tenido grandes exponentes el triatlón, con Cristián Bustos y Bárbara Riveros, como principales estandartes, nos brindó una semana para celebrar la sólida actuación de Diego Moya, que a sus 20 años remató en la novena ubicación de la Copa del Mundo de Huatulco en México, en una carrera que tuvo un grupo de avanzada muy compacto, tanto así que el ganador, el canadiense Tyler Mislawchuk, le sacó 31 segundos de diferencia al nuestro, y entre ellos hubo otros siete deportistas.

Los Juegos Panamericanos de Lima sin dudas son el gran hito competitivo de este año, pero hay otras instancias aún superiores a las que apuntan los nuestros, y aún mejor si sirven para preparar el megaevento de la capital peruana. Un Campeonato Mundial, clasificatorio a los Juegos Olímpicos, parece por ende la mejor instancia. El Tiro con Arco lo vivirá en Holanda, de la mando de Ricardo Soto, Andrés Aguilar, Isabela Bassi y el joven Juan Andrés Painevil, en Hertognbosch, la misma ciudad donde Nicolás Jarry y Cristian Garin se la juegan en el tenis, veremos el nivel de estos arqueros cuyo blanco tiene las tres competencias ya señaladas.

Cuando el rival habitual a vencer es de los mejores del planeta no queda otra que pensar en subir el nivel de una manera considerable, buscando adversarios igual de potentes. El Hockey Césped inició un camino, que esperamos sea, sin retorno, ya que la esquiva medalla Panamericana que se hizo realidad en Río 2007 concretó un trabajo que se venía haciendo de forma planificada desde mucho antes. Y que en Guadalajara 2011 sumó además la presea de bronce de las damas. Mantener tal sitial, y pensar en desbancar a potencias como Argentina, Estados Unidos y Canada, que invierten muchísimo más, lleva a no bajar la guardia. El equipo femenino tendrá en Japón, y el masculino en Francia adversarios exigentes, y si la idea es entrar a las grandes ligas en este deporte, y en los otros, no que más que ir a la carga.

¡Graaaaan actuación! Nuestro triatleta Diego Moya terminó 9no en la Copa del Mundo de Huatulco, México; mientras que Macarena Salazar llegó en la posición 26 de la misma competencia 👏👏👏 #VamosTeamChile 🇨🇱

📸 @triatlonuc pic.twitter.com/ICUAYAH29u

— Team Chile (@TeamChile_COCH) 9 de junio de 2019