La columna de José Arnaldo Pérez: Celebraciones, anuncios, olvidos y porrazos

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, luego de más de dos extensas horas de su cuenta pública del 2019, escogida para horario nocturno, trató de ser el centro de la información. Y en dicho discurso, entre tantas cosas necesarias en demasía para el país, hubo casi dos minutos para el deporte. Algo así como el 1,7% de la totalidad del tiempo, ¿Para celebrar?

Sí, para festejar. Así fue la medalla de oro de Tomás González en la Copa del Mundo de Gimnasia en Eslovenia, donde no tuvo oponentes en los ejercicios de suelo. Y los aplausos no se detuvieron allí ya que en Koper hubo otra medalla con Franchesca Santi y su presea de bronce en el salto... Salto gigante que el Presidente pretende en la práctica deportiva, ya que la meta de este gobierno de pasar de tres y medio a cinco millones de personas haciendo deportes o ejercicios nos llevaría a que el 28% de la población haga actividad física. Poco si se le compara con los que tienen más altos índices en el planeta, como Uganda o Mozambique que están sobre el 94%.

La existencia de programas como Chile se Mueve, Crecer en Movimiento o Elige Vivir Sano deben ser verdaderamente apoyados, y no objetos de escaparate que simplemente son anuncios sin concreción alguna, falta de constancia en el tiempo, y poca evaluación periódica. No olvidemos que un estudio de la Universidad de la Frontera y la Alianza Global de Actividad y Salud en Niños (AHKGA por sus siglas en inglés) dado a conocer sólo un par de semanas atrás situó a nuestro país en el penúltimo lugar del planeta en cuanto a la práctica deportiva y ejercicios en menores.

Por tal motivo parece un gigantesco contrasentido que se desee que la clase de Educación Física sea optativa. Al revés, las horas se deben aumentar en coherencia con la infraestructura necesaria en todos los colegios, o municipios si aquellos no pueden materializarlo. De lo contrario este anuncio será totalmente vacío.

Las bicicletas pueden ser una forma de reducir el sedentarismo y que se apunte a crear la Línea Cero del Metro con aparcaderos para ellas en cada una de las estaciones del tren subterráneo puede ser un camino. Pero ojalá que las cuiden y haya guardias para que no se las roben, porque si no será como los buses nuevos que funcionan con electricidad, y son aptos para cargar teléfonos móviles y navegar con Wifi. Y decimos "son aptos", porque no son pocos los conductores que ante las preguntas de los usuarios de cómo funcionan estas ventajas de la tecnología, se encogen de hombros y señalan que aún no están habilitados.

Es que las bicicletas siempre han sido un elemento de interés y por eso pueden tener la llave, no en vano es de los primeros obsequios que piden los niños para la navidad, y la cara de alegría al verla se torna imborrable. Tal cual festejan en Ecuador con el histórico triunfo de Richard Carapaz en el Giro de Italia, siendo el segundo sudamericano que se impone en una de las carreras más exigentes del pedaleo.

También resulta curioso que el Presidente se olvidara de mencionar una de las mayores noticias, y que de seguro hubiera logrado que aquellos que se pararon a cada instante y en cada anuncio a aplaudir, hubieran dado hasta la vuelta olímpica. El Centro de Entrenamiento Paralímpico que se lanzó este lunes, maravilloso anhelo que tanto ayudará, resulta imperdonable que no se le mencionara.

Es que un porrazo de esta naturaleza es feo, como lo es dar a conocer como eventos deportivos a realizar los Juegos Panamericanos del 2023 que fueron logrados en la administración de la Presidenta Bachelet y con la gestión del ministro Pablo Squella. O hablar de la final de la Copa Libertadores siendo que en múltiples oportunidades se aclaró que el Estadio Nacional, que cobijará la fiesta, apenas tendrá retoques. Y si así se pretende ser postulante para albergar el Mundial del 2030 sin siquiera decir cómo será para esa eventual instancia el principal coliseo, y vanagloriarse que hemos en el pasado organizado eventos en gran nivel, eso nos dejará fuera de combate con otras candidaturas de "mayor peso". Tal cual le pasó al invicto campeón del mundo de la categoría completa Anthony Joshua, cuyo palmarés estaba impecable, hasta que se encontró con Andy Ruiz que lo pulverizó a golpes y se convirtió en el nuevo monarca de los pesos pesado.

Pueden ser anuncios, o resúmenes de la cuenta pública, pero que en el deporte siguen siendo altamente insatisfactorios. Al debe señor Presidente.