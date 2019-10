La columna de José Arnaldo Pérez: Estado de Sitio

Por José Arnaldo Pérez @Chascaperez

"Estado de Sitio" es una película de 1972 dirigida por Costa-Gavras. Más allá de la historia de este film me gusta el rol que desempeña el señor Lucas, un viejo periodista muy perspicaz, agudo, que cuestiona lo que pasa de forma muy racional y rigurosa. No se le va una.

El Estado de Sitio se dicta cuando hay una grave alteración del orden público para restablecer la normalidad existente (normalidad que no necesariamente es positiva para todos). Entre las atribuciones que tiene está restringir libertades de los que se revelan... Inglaterra lo hizo muy bien en la semifinal de Mundial de Rugby. No se amedrentó ante el popular Haka de Nueva Zelanda. Los rodearon y con mirada fija ni se conmovieron cuando la tierra temblaba en el rito tribal de los "All Blacks". Impertérritos, casi desafiantes, le mostraron al mejor equipo del mundo que esa no sería su noche. Los de "la Rosa" se esforzaron, le quitaron libertad a sus rivales, coparon los espacios y no los dejaron desarrollar su juego. El triunfo 19 a 7 fue totalmente justo para los de la "isla".

Inglaterra tendrá por adversario en la final a Sudáfrica. Los "Springboks" en un partidazo que se resolvió con un penal a falta de cuatro minutos derrotaron 19-16 a Gales. El "poder de fuego" de "los Dragones" no hizo mella en el quince que dirige Rassie Erasmus, que unidos avanzaron y avanzaros haciéndose notar, y lograron este triunfo transitorio. Ya que para celebrar aún falta el partido más importante.

Para conseguir cosas se debe batallar, no trepidar, y esa lucha puede generar traspiés, pero en ocasiones cuando existe la voluntad se llega a la victoria. Valentina Toro lo hizo en el Mundial de Kárate que tuvo por sede el polideportivo del Estadio Nacional. Se quedó con el título planetario sub 21 en los 55 kilos. Fue acompañada por Benjamín Núñez y Diego Guerra que se quedaron con preseas de plata. Una vez más las Artes Marciales demuestran que a Chile le dan triunfos.

Cuando se logra algo hay que tener cuidado, lo aparente puede llevar a engaños. Algo habitual en la victoria. Chile se proclamó campeón sudamericano femenino de vóleibol en la categoría sub 16. En el partido de definición se ganó de forma inapelable a Perú, el anfitrión de la cita. No obstante a dicha competencia no concurrieron Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia ni Venezuela. Es decir se alcanzó un título, pero no es lo que se pretende como finalidad. Por eso hay que seguir luchando para conquistar el objetivo que se persigue.

Volviendo a la película "Estado de Sitio" resulta imposible no asociarla a nuestro deporte. El cambió de ministra genera dudas gigantescas. La salida de Pauline Kantor y su reemplazo por Cecilia Pérez trae aparejada la pregunta inmediata de si realmente al Presidente de la República le interesa el deporte. Pero de verdad. Una de las ministras peor evaluadas la pone en un lugar donde por delante hay que impulsar nuevamente un torneo ATP en el tenis, en el Court Central del Estadio Nacional, que ha recibido múltiples cuestionamientos por sus deficientes condiciones. Y además como desafío mayor los Juegos Panamericanos que, pese a desechar en principio la gran labor que ya había hecho Pablo Squella, Pauline Kantor ya le había tomado la mano. Así se demuestra que en un lugar estratégico y técnico se pone a una persona con mínima experiencia.

Costa-Gavras pone en voz del señor Lucas cuando hace un análisis del Presidente de la República una gran reflexión: fue mediocre boxeador, mediocre periodista, mediocre parlamentario, no se les ocurrió imaginar que pudiera ser mediocre Presidente.

Si Cecilia Pérez, más allá de su simpatía y gran cercanía con algunos periodistas, no lo hizo bien en la Intendencia, no lo hizo bien en la Secretaría General de Gobierno, podrá hacerlo bien en el Ministerio del Deporte. ¿Se sigue en esta cartera dando el cargo por un favor político, de amistad o cuoteo? Ojalá que no. Pese a todos los antecedentes le daremos el beneficio de la duda y que sus obras hablen. Tal vez Costa-Gavras se equivoca. Pero allí estaremos, observando y viendo rigurosamente, al igual que el señor Lucas en "Estado de Sitio".