La columna de José Arnaldo Pérez: Esto recién comienza

Por José Arnaldo Pérez @Chascaperez

Cada vez que uno en la calle se encuentra con auto que anda lento en su vidrio tiene pintado o en un cartel una leyenda que dice "recién ajustado, no apurar". Porque resulta que en este mundo tan dinámico todo debe ser rápido, y no se da el tiempo para que las cosas concluyan su plan, e incluso ese apuro nos lleva a no ver las cosas en su totalidad.

El afán de triunfos debe disociarse en el acto del lema "a cualquier precio". Eso muchas veces lleva a la trampa, o dopaje si se prefiere. El mayor esfuerzo si se lo liga a las cualidades innatas de los deportistas sigue siendo la mejor y única vía para alcanzar la victoria.

El ciclismo está plagado de aquellos que hicieron historia y de un golpe le fueron quitados los galardones ya que surcaron el camino desviado, consumiendo sustancias ilícitas. Lance Armstromg es uno de los mayores ejemplos al respecto. Pero también, no lo descarten, como parte de una estrategia de competencia se tiende a enlodar a los adversarios o generar rumores a fin de afectarlos. Lo que se denunció de Antonio Cabrera y Felipe Peñaloza, unas de las cartas para los Juegos Panamericanos, con porte de sustancias prohibidas merece dos caminos: una aclaración inmediata de las autoridades que hablan del caso y la versión de entidades ligadas al dopaje. La otra alternativa es tomar esas acusaciones y hacerles frente si los nuestros son inocentes, y con toda la fuerza desenmascarar los que buscan hacer daño. Porque peor será si obtienen medallas en Lima tener un resultado positivo en los controles de doping.

Pero el ciclismo, siempre lleno de aquellos que por mezquinos intereses lo ensucian, tuvo el desenlace ideal para el joven corredor colombiano Egan Bernal. El oriundo de Bogotá con 22 años se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia, siendo el que lo hace a más temprana edad desde 1909. En una historia plagada de esfuerzos y sacrificio para un joven que vendió flores y estuvo a punto de dejar la actividad deportiva para estudiar periodismo. Finalmente, meditó la determinación y retomó los pedales para hacer historia, la que recién comienza para este pedalero, que se suma a un año esplendoroso para los ciclistas sudamericanos con la corona que alcanzó en el Giro de Italia el ecuatoriano Richard Carapaz.

¡Orgullo latinoamericano! Egan Bernal aseguró el título del Tour de Francia

En el automovilismo, Benjamín Hites hizo historia a sus 20 años al convertirse en el primer chileno que gana una carrera en el autódromo de Indianápolis. El piloto de la escudería Fiat-The Collection venció en las dos carreras pertenecientes al Campeonato Norteamericano Ferrari Challenge.

Benjamín Hites logró la hazaña de ganar dos veces en Indianápolis

El que también sigue rompiendo marcas es el novel holandés Max Verstappen, ganó por la Fórmula 1 en el circuito de Hockenheim, Alemania, y le metió presión a Valtteri Bottas en la lucha por el segundo lugar de la general, tras el casi invencible Lewis Hamilton. El belga de nacimiento ha sido el más joven en múltiples marcas de la carrera más apasionante del planeta, y junto a Charles Leclerc son los llamados a llenar las páginas futuras de la Fórmula 1. Y eso que recién comienzan.

Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Alemania y obtuvo su segunda carrera del año

También están en sus primeras jornadas los Juegos Panamericanos de Lima. Y por más que deseemos y soñemos con ver a los nuestros ganar desde el inicio, los resultados han sido los contrarios. Cinco preseas durante sábado y domingo, que se suman a las de este inicio de semana. Pero el oro aún es esquivo. Calma, como dijo la ministra del Deporte, Pauline Kantor, el análisis debe ser en su globalidad, y no apresurarse, luego desmenuzar cada actuación y ver lo que resalta y lo frustrante. Como fue el quinto lugar de Bárbara Riveros en el triatlón. Ella fue clara, si hubiera tenido la posibilidad no habría competido, ya que no estaba en el mejor momento, pero sintió el llamado del país y por eso lo representó... Pero por qué las autoridades no advirtieron de las condiciones en que llegaba nuestra mejor triatleta. Acá se deben separar las cosas, una es la trayectoria de Riveros que merece el mayor reconocimiento y respeto, porque ha probado en múltiples escenarios que es de un altísimo nivel, pero otra es la competencia en curso, y si no estaba a punto, e incluso lesionada como se supo después, eso se debe dar a conocer. Error grave de la cabeza de nuestro deporte, más que de la atleta. Fue innecesario exponerla de esa manera.

Bárbara Riveros tras su quinto lugar: Si hubiera sido por mí, no vengo, solo lo hice por mi país

Las sorpresas seguirán llegando, esperemos que sean positivas, como la plata de Estaban Bustos en el Pentatlón Moderno y del Canotaje de María José Maillard junto a Karen Roco, o del bronce del Squash con Anita Pinto y Giselle Delgado. Mención más que destacada el tercer lugar de Martín Vidaurre con 19 años, que se suma a los primos Grimalt que no decepcionan. Es cierto que no ha sido el inicio más deseado, pero queda semana y media de competencia, luego será el momento del análisis y ver si estamos en el top ten de los Juegos como corresponde. Por ahora los Panamericanos recién están comenzando.