La columna de José Arnaldo Pérez: Las cosas en orden

El Mundial de Atletismo en Doha, Qatar, dejó varias cosas para el recuerdo como por ejemplo observar por primera vez la posta 4x400 mixta, las estremecedoras imágenes de aquellos competidores al borde del colapso por las altas temperaturas, o las medallas alcanzadas por los rusos que actuaron sin bandera por los complicados temas de dopaje de su país. También se atesorará el récord planetario de Dalilah Muhammad en 400 vallas, que confesó que tuvo que reencantarse con su prueba luego que había quebrado la maximarca hace un tiempo atrás, por lo que llegó a este torneo sin mayores expectativas, pero durante la prueba se entusiasmó y demostró por qué es la mejor del planeta.

Además este torneo que no contó con el retirado velocista jamaicano Usain Bolt trajo nuevamente al dominio de la velocidad a los Estados Unidos (aunque ya en Londres 2017 y con el "Rayo" incluido alcanzaron el triunfo), y que puso las cosas en orden en esta disciplina, alcanzando 14 medallas de oro, que sumadas a las otras preseas dieron con un total de 29. La mejor actuación histórica de los "gringos".

Para nosotros las cosas también quedaron en orden, Sudamérica y Latinoamérica si es por agrandar el territorio de análisis, se llevaron una bofetada fue dolorosa. Ni México, ni Brasil, ni Argentina sumaron preseas. De Chile mejor ni referirse porque sabemos que estas instancias son literalmente imposibles para los nuestros. Sólo Venezuela y Cuba alcanzaron primeros lugares con Yulimar Rojas y Yaimé Pérez, respectivamente, dejando en claro que el primer nivel competitivo está muy lejos de nuestras posibilidades, ya que acá además del talento, la excelencia en la preparación en todo orden de cosa no pueden ser siquiera acercada por la improvisación. Si esto no se toma en serio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 o en la nueva edición del Mundial en Eugene, Estados Unidos, el 2021 las diferencias seguirán incrementándose.

En el Mundial de Rugby también se ordenaron las fichas de forma adversa para los sudamericanos. Inglaterra fue mucho para Argentina. Los de "la Rosa" no tuvieron piedad con los "Pumas". El inobjetable 39-10 les privará de reeditar la gran actuación que alcanzaron hace cuatro años en tierras inglesas y de Gales, donde alcanzaron el cuarto lugar. Mientras Uruguay sucumbió frente al poderío de Australia y el 10-45 fue inapelable. Irlanda, en tanto, se recuperó del traspié frente a Japón y con su 35-0 dejó en claro que quiere mantener intacto el cartel de número uno del planeta. Pero hay varios que le pueden dejar sin el privilegio de levantar la Webb Ellis. Nueva Zelanda por ejemplo no desea sorpresas y pretende llevarse a Oceanía el trofeo por tercera vez consecutiva, el 71-9 sobre Namibia fue una clara señal que así desean que ocurra.

El que dejó la casa en orden en el motociclismo de velocidad, y como era de esperar, fue Marc Márquez puesto que en Tailandia alcanzó su sexto título planetario, mostrando que no hay quien le haga sombra. Con tan sólo 26 años será cosa de tiempo superar las ocho coronas de Giacomo Agostini. El que por ahora emerge como su principal adversario es el italiano Andrea Dovizioso, que veremos si el 2020 es capaz de desbancar a la estrella de Repsol Honda.

El debate en el boxeo sobre la real capacidad pugilística de Saúl "Canelo" Álvarez hace rato que es tema. Incluso el mexicano tuvo un duro cruce por las redes sociales con el periodista David Faitelson hace un par de semanas, ya que este último sostuvo que el "tapatío" tuvo miedo de realizar el tercer combate con Gennady Golovkin. Y no es misterio que el mentado empate y triunfo por puntos de "Canelo" en las dos anteriores peleas cuenta con las más severas críticas, y que no somos pocos los que sostenemos que en las dos ganó el kazajo. Más aún "Triple G" este fin de semana en el mejor combate del año (o uno de los mejores por si se escapa alguno escondido por allí y que no tuviera tantas luces de trasmisión) demostró que sigue en la cúspide. En un encuentro frente al ucraniano Sergiy Derevyanchenko lleno de potencia, golpes de ida y vuelta, y suspenso por la entereza de ambos boxeadores hasta el final, que pudo ganar cualquiera, dejó en claro que sigue siendo de "temer".

Y como es tan habitual en el boxeo surgieron críticas ya que el promotor inglés Eddie Hearn manifestó que a Golovkin se lo vio más lento y pesado que de costumbre porque estuvo enfermo durante toda la semana y aun así subió al ring. Aunque igualmente ganó por decisión unánime. Los primeros rounds marcaron la diferencia de un tremendo enfrentamiento. Derevyanchenko demostró que se la puede con cualquiera y que si bien ahora no pudo alcanzar el título mundial de los semipesados, está allí a tiro para cobrar ese cinturón en cualquier instante. Mientras que "Triple G" y "Canelo" sería bueno que hicieran su tercer combate, con jueces transparentes y calificados que no dejen lugar a dudas, y allí, además de la millonaria bolsa a repartir, se dejarían las cosas en orden.