La columna de José Arnaldo Pérez: Lo que viene

Por José Arnaldo Pérez @Chascaperez

Dolió, había esperanzas de triunfo. Más allá que se advirtió que el revés podía venir, uno siempre quiere que los nuestros ganen. El "nocaut" de Andrew Moloney sobre Miguel "Aguja" González puede llevar a la frustración. Pero ese es el camino errado. Peleas como éstas son las que se necesita para dar el asalto final a un cetro planetario. El camino tiene esos baches, y en la carrera de un boxeador, la mayoría de las veces que lleguan al título Mundial, la ruta da para una historieta o película.

El "Aguja" se ha caracterizado por ser, al igual que en el ring, aguerrido, ir de frente, y esta derrota no puede amilanarlo. Le servirá para sacar conclusiones. Está lleno de púgiles que tenían dinamita en sus puños pero no fueron los mejores. Varios de los que usaron su inteligencia arriba de la lona han escrito páginas llenas de victorias. Sin ir más lejos Floyd Mayweather ha demostrados durante varios años, que para ser el mejor hay otros factores que pesan. Por tal motivo lo que viene para González debe ser la reincidencia, buscar más combates de este nivel. Allí podrá demostrar que este fue un traspié. La "AMB" no es la única solución, las otras organizaciones tienen muchos competidores de calidad y pueden ofrecerle bolsas para continuar su carrera incluso en "arenas" del extranjero. Lo que viene siempre será mejor si se aprovechan todas las lecciones, sean victorias o derrotas.

En las otras disciplinas el panorama sigue auspicioso.

¡Nicolás Burgos brilló en torneo internacional! 👏👏👏El destacado tenimesista 🇨🇱 ganó tres medallas en el Circuito Mundial Infantil Juvenil que se jugó en Santiago, el especialista se quedó con 🥇 en dobles, 🥈 en singles y 🥉 por equipos. ¡¡Excelente!! #ChileCompite pic.twitter.com/eyfGDNgxNS — #ChileCompite 🥇🥈🥉 (@INDChileOficial) 25 de marzo de 2019

El Tenis de Mesa nos regaló un fin de semana de ensueño, para seguir creyendo en la base y no en la pésima costumbre de algunos países que nacionalizan a chinos con la única finalidad de ganar. Engaño puro, para los rivales y para sus propios procesos. Chile en ese sentido siempre prefirió el trabajo propio. En ocasiones viendo pasar de lejos los triunfos, y en otras celebrando. Nicolás Burgos y Andrés Martínez alcanzaron el campeonato en una fecha del Circuito Mundial Junior. Y como lo que viene se debe entender como un desafío mayor, ahora la meta cercana es el sudamericano adulto en Buenos Aires.

En las motos hace rato que Chile destaca en las distintas modalidades de pruebas de campo o rally. Y si el apellido es De Gavardo hay un peso adicional que se debe rubricar. Para Tomás por ahora eso no le genera dificultades ya que en Portugal ganó una fecha de la Copa del Mundo de Bajas, y lidera la categoría Junior, además de estar en el cuarto lugar de la clasificación general. Hijo de Tigre. No. Hijo del Cóndor.

Tomás de Gavardo se quedó con la segunda etapa y sigue líder del Mundial de Bajas junior #CooperativaContigo https://t.co/4nDzVXVWBh pic.twitter.com/TIIcRdklre — Cooperativa (@Cooperativa) 24 de marzo de 2019

Corría el 2005 y la selección femenina juvenil de Hockey Césped atraía las miradas con una gran actuación en el Mundial que se disputó en nuestro país. Lleno de entusiasmo el Presidente de la República de ese entonces, Ricardo Lagos, prometía una cancha pública para ayudar a difundir esta disciplina. Pero rápidamente se bajó del carro, y la cancha nunca llegó... Hasta ahora. La ministra del deporte Pauline Kantor anunció que será realidad un recinto para este deporte que permanentemente hace podio, y eso que a nivel continental tiene potencias como Estados Unidos y Argentina, sin ir más lejos estos últimos en varones son los recientes campeones olímpicos.

¡La primera nueva obra para los Panamericanos y Parapanamericanos de #Stgo2023! La Ministra @kantor_pauline anunció la construcción de una cancha para el Hockey Césped en el Estadio Nacional #ChileEnMarcha ¡Escucha el C-H-I de #LasDiablas! pic.twitter.com/xqQDmi5XeP — Ministerio del Deporte (@MindepChile) 25 de marzo de 2019

Es muy bajo pensar que en el gobierno del Presidente Piñera se materializará esta cancha porque es un deporte de elite. Si así fuera lo hubiera hecho en su primer mandato, donde ya sabemos prometió muchas cosas que no cumplió. Siempre hablando de deporte.

El hockey césped posee más de siete mil cultores y en su permanente crecimiento merecía este anuncio. Que la ministra rubricó además con un destacado agregado, tendrá sala de estudios, a fin que no dejen de lado esta área en su formación integral. Para aplaudir. Aunque, luego de tantos desengaños, la capitana Camila Caram dijo que espera al fin se pueda cumplir este sueño largamente anhelado, porque al concretarse será aún mejor lo que viene.