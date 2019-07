La columna de Manfred Schwager: Obligados a cambiar

Usando una representación gráfica común, esta agencia libre de la NBA era un conjunto de fichas de dominó, muy bien ordenadas en distintas filas. Todos en la liga sabían de antemano que un toque aquí o un empujón allá provocaría una larga cadena de movimientos, algunos de ellos con consecuencias inesperadas.

Es lo que generó la decisión de Kawhi Leonard de irse a los Clippers, convenciendo en el camino a Paul George de pedir el traspaso para acompañarlo en Los Angeles. Oklahoma aceptó la solicitud del alero y recibió un buen retorno entre jugadores y selecciones del Draft, pero esa decisión los llevó a cambiar el enfoque de la franquicia para el corto plazo.

Russell Westbrook taliked to the crowd and thanked Oklahoma. pic.twitter.com/KgIBOeCuqw