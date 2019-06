La columna de Manfred Schwager: Que pase el siguiente

Apenas un día, 18 horas y 40 minutos después que se terminaran los partidos en la temporada 2018-2019, la NBA entró en modo transferencias. El inicio del verano tuvo un remezón que hace rato se esperaba, y que como ya es tradicional llegó por las redes sociales.

The Pelicans have agreed to a deal to trade Anthony Davis to the Lakers for Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, and three first-round picks – including the No. 4 overall in 2019 Draft, league sources tell ESPN.