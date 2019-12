La columna de Pelotazo: Chile más justo, las pelotas

Vendieron una pomada y no cumplieron en nada.

Cuando el 14 de noviembre pasado se reunieron en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) los dirigentes, los técnicos y los jugadores para ver cómo seguiría el desarrollo de los torneos en nuestro país, hubo esperanza que algo bueno podía venir.

Más cuando terminaron con una linda foto todos juntos en los jardines de Quilín, la cual fue compartida en redes sociales con la frase: "¡El fútbol unido por un Chile más justo!".

Sin embargo, ese escrito partió con una mentira, ya que no invitaron al fútbol femenino a la reunión. Unidos los hombres no más y no sabemos cuánto y por cuánto tiempo.

Así pasaron 15 días y llegamos a un nuevo Consejo de Presidentes, aunque ahora sin entrenadores, sin futbolistas y nuevamente sin mujeres.

Se sacaron los "cachos" para decidir lo importante. No digo ese concepto porque lo crea yo, sino porque creo que para los directivos es así.

¿Ustedes creen, con la mano en el corazón, que se hubiera votado que Wanderers y San Marcos no ascendieran con los capitanes de los clubes sentados al lado? Jamás lo hubieran hecho. No se hubieran atrevido.

Quisieron vender la pomada a los hinchas que estaban en una misma línea para que el fútbol chileno diera un paso de calidad, y una vez que lo hicieron, se hicieron los desentendidos y empezaron a votar.

Primero, el fin de los torneos. Pareció lógico dado que no hay seguridad para jugar.

Segundo, sin descensos. Aquí ya empieza el debate porque premiaron a equipos que tuvieron malas campañas.

Tercero, sin ascensos. Una vergüenza castigar buenas campañas y dejar sin título a dos equipos. Ahora que con gusto vayan al TAS y ojalá logren su objetivo. Lo merecen.

Al menos Universidad Católica fue declarada bicampeona de Primera División, que tuvo una campaña tan destacada como verdes y nortinos. Que den gracias en la ANFP que los cruzados hayan sacado tanta ventaja, porque si hubieran tenido sólo un punto de ventaja con el más cercano perseguidor, tal como pasó en las otras dos divisiones... ¿ustedes creen que hubieran dejado sin título a la franja? Dejémoslo hasta ahí nomás.

Volvamos al tema de los ascensos, porque implica un pensamiento miserable, egoísta y mentiroso. En particular lo ocurrido con los caturros.

Miserable y egoísta, porque la mayoría de los dirigentes no quisieron repartir entre más equipos el dinero que le llega a la Primera División. Mentiroso, porque el tweet del 14 de noviembre se lo pasaron por los codos.

Ahora falta que decidan los cupos a torneos internacionales. ¿Qué se hará con el Chile 4 a Copa Libertadores? Parece un hecho que sacarán el cupo a la Copa Chile y lo pasarán al campeonato nacional, pero hay un drama. La Copa la organiza la Federación de Fútbol de Chile y el torneo la ANFP. Hay que llegar a un acuerdo.

Y también falta resolver las bases de las ligas de 2020. Seguramente se repetirá el formato de 2019, con los mismos equipos. Pero hay un tema. Para que lo de este año no quede como una campaña fantasma, se ha propuesto que haya un coeficiente de descenso donde se sumen ambos años. ¿Cuáles serán los porcentajes? Ahí el debate, porque los que tuvieron pocos puntos este año, querrán que el 2019 valga poco (y nada).

Como se puede ver, decisiones difíciles, pero donde todos se miran el ombligo. Nadie considera la equidad como una opción, y mientras eso pase, seguiremos en la misma mierda.

¿Creían que las barras bravas pasarían coladas? No. La ANFP está preocupada por definir torneos, cupos, ascensos y descensos, y se olvida de la seguridad. Es hora de exigir ayuda a la autoridad para acabar con los delincuentes en los estadios, y de una vez por todas, por ejemplo, podamos disfrutar de un clásico de noche y en San Carlos de Apoquindo. Pero pónganle ganas y hagan oídos sordos a las amenazas, de lo contrario, seguirán siendo cómplices de un fútbol vergonzoso que va camino a la muerte. Hoy no podemos estar felices, somos hinchas de un fútbol que no representa a nadie.