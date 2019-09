La columna de Pelotazo: Reglamento único

Los reglamentos están para cumplirse. De eso no hay duda, pero dejemos esa premisa para los que son de lugares públicos, tránsito, colegios, universidades, restaurantes, cines, incluso estadios.

Mi problema está con los reglamentos de los campeonatos de fútbol. Urge uno como el de la International Board que rige las reglas de este deporte en todo el mundo. Algo transversal.

Que cada torneo vea cómo suspende a los jugadores según la cantidad de tarjetas que tienen, está bien; que cada torneo dure lo que estime conveniente, está bien; pero hay cosas que no pueden cambiar según un campeonato.

Todo jugador que pertenece a un plantel es campeón. Eso no puede cambiar según país o confederación.

En la Premier League no consideraron campeón a David Pizarro con Manchester City en 2012 porque jugó pocos partidos (5). Eso no puede ser.

En la Champions League no tomaron como campeón a Claudio Bravo en FC Barcelona en 2015 porque no jugó ningún encuentro. Tampoco puede ser.

En una Copa del Mundo son campeones todos los jugadores, sin importar si disputaron todos los partidos o si vieron el torneo entero desde el banco de suplentes. Así debe ser en todos lados.

En el reglamento de la Serie A cuando un jugador tira al arco, y la pelota rebota en un compañero, el gol es del lanzador. Así le quitaron un tanto a Alexis Sánchez ante Sampdoria. Stefano Sensi disparó a la portería, el balón tocó al chileno y fue gol. En primera instancia la organización le dio el tanto al tocopillano y luego se lo dio a Sensi.

En Chile en 2017 Colo Colo venció 2-1 a O'Higgins en el Estadio Monumental. En ese encuentro un gol del Cacique fue un tiro de Jaime Valdés que tocó en Esteban Paredes antes de entrar al arco y el tanto celeste fue un tiro de Alejandro Márquez que tocó en Cristián Insaurralde. ¿De quiénes fueron los goles? De Paredes e Insaurralde.

La cosa es así:

1- Si A tira al arco, la pelota toca en compañero B y entra al arco, el gol es de B.

2- S A tira al arco, la pelota toca en rival C y entra al arco, el gol es de A.

3- Si A tira, la pelota no va al arco, toca en rival C y entra al arco, es autogol de C.

Cómo va a ser tan difícil que todos los reglamentos digan lo mismo sobre cosas tan importantes. Es hora de ordenarse.

Lo veo de forma particular porque me dedico a la historia, a los números y ante ello no le hago caso a nadie. No puedo depender de 100 reglamentos para llevar el desarrollo de la actividad.

En ese sentido, si hubiera que hacer caso a uno, el de los Mundiales de Fútbol es el mejor y rige al torneo más importante en este deporte. Acá todos los de una selección son campeones. Y si eso se traspasa a clubes: David Pizarro campeón en Inglaterra y Claudio Bravo campeón de Europa.

Y del gol de Sánchez es simple: doblete del chileno en la Liga Italiana. Si los italianos dicen otra cosa, problema de ellos.

En España hay un gol que aún causa divergencia y tiene al mismo Alexis Sánchez, con Lionel Messi, en el debate. En 2012 ante Mallorca hubo un tiro libre del argentino que iba al arco, el chileno rozó la pelota y fue gol. ¿De quién es? Unos se los dan a Messi, otros a Alexis. El mismo Sánchez da más material al debate cuando dice tras la anotación: "La rocé, pero es tuyo Leo". Si la rozó como dijo, era de él y no hay más.

Entonces, para evitar estas divergencias, que nazca luego un reglamento que unifique todos los torneos. Por favor.