La columna de Rodrigo Goldberg: La entrega no basta

Por Rodrigo Goldberg, @Polaco_Goldberg

Esta semana escucharemos una vez que los clásicos son distintos, que no importa como vengan los equipos y que son partidos diferentes. En general dichos ciertos pero que no van al fondo del análisis. Existe la errónea idea que con sólo actitud y "mojar la camiseta" se puede ganar un partido de estas características. Ciertamente, es importante la entrega, pero si un equipo te esconde la pelota y la mueve a su antojo no hay pulmón que aguante.

Por tanto para este fin de semana ambos equipos tienen que pensar bien su estrategia antes de saltar a la cancha.

Para realizar este análisis hay que tomar elementos de organización de juego y el momento que está viviendo el equipo. En este último hay que tener cuidado, porque si pensamos en la UC, nos podemos quedar con el último partido de Copa Libertadores donde cayó claramente ante Libertad y no lo que ha hecho en el torneo nacional.

En contrapartida, el alza del juego de la U podría llevar a pensar en cierto equilibrio, y no siempre es así.

No porque la U no vaya en alza lo cual ha sido evidente. Es simplemente por establecer si esa alza es suficiente para contrarrestar a un equipo que tiene una forma de jugar largamente aprendida. Quinteros ha tomado la decisión de mantener un esquema (lo que no significa rigidez) y ha instruido una forma de juego independiente de los intérpretes. Huelga decir que ha obtenido buenas respuestas, pero en los clásicos suele ser necesario dar algo de rienda suelta a los más talentosos. Ellos son precisamente los llamados a marcar diferencias en los momentos precisos.

En el caso de la UC son varios los llamados a hacerlo. Desde Aued hasta Puch tiene 3 a 4 jugadores desequilibrantes que, además, tienen respeto por el esquema. La U de hoy no goza de ese desequilibro y por tanto tiene que seguir apostando a un juego colectivo corto donde no deje espacios de desarrollo para el rival.

Esa apuesta, que puede ser incluso partir desde atrás, es la que debe decidir y definir.

Hoy las apuestas favorecen a la UC y por tanto la presión se la llevan los cruzados y por tanto debe limpiarse de los errores cometidos ante Libertad de manera inmediata. Saber cambiar de ámbito no es solamente decirlo, es saber hacerlo.

¡Son partidos diferentes? Ciertamente lo son y los futbolistas lo sienten durante toda la semana, pero al carácter y la motivación debes necesariamente sumar templanza y respeto al orden táctico. Sólo así tienes la chance de emparejar un partido que tiene un claro favorito.