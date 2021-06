Gareth Bale dejó en suspenso su retiro de la selección de Gales y se molestó con periodista

Gareth Bale, capitán de la selección de Gales, dejó en suspenso su retiro del equipo nacional tras la caída 4-0 ante Dinamarca en los octavos de final de la Eurocopa 2020.

Tras el partido, comentó que "terminar el partido como lo hicimos es decepcionante. Los chicos están frustrados, enfadados, pero prefiero que nos vayamos así, pateando y gritando".

"Recibimos ell gol y el partido cambió un poco. En la segunda parte intentamos jugar y, desgraciadamente, cometimos un error al conceder el segundo tanto", agregó.

Tras esas preguntas, se le consultó por su continuidad en la selección, lo que molestó a Bale y se terminó retirando de la zona de prensa.

