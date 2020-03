Medida radical: La Eurocopa se suspende hasta 2021

La Unión Europa de Fútbol (UEFA) resolvió, en reunión realizada este martes en Nyon, Suiza, decidió suspender la Eurocopa de 2020 y posponerla un año para realizarla en 2021 en las mismas sedes dispuestas para este año.

La idea se debe a la imposibilidad de organizar el evento en sí y de abrir el calendario para terminar los torneos de clubes locales e internacionales, la gran mayoría suspendidos a causa de la propagación del coronavirus.

La competición estaba prevista entre el 12 de junio y el 12 de julio e iba a celebrarse en 12 sedes diferentes para conmemorar su 60 aniversario, con el partido inaugural en el Olímpico de Roma entre Italia y Turquía, y las semifinales y la final en Wembley (Londres).

A finales de marzo iban a jugarse las eliminatorias para decidir las últimas selecciones participantes.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...



Full statement: 👇