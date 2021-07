¿Y el consejo de Cristiano? Bonucci tomó cerveza y bebida tras ganar la Eurocopa

El zaguero de la selección italiana Leonardo Bonucci le puso un "broche de oro" a la polémica que inició Cristiano Ronaldo en la Eurocopa, cuando retiró unas botellas de Coca Cola de su conferencia de prensa y llamó a tomar agua.

Tras el gesto del portugués se sucedieron otras situaciones similares, pero la del flamante monarca del torneo llamó más la atención, porque se tomó casi un minuto antes de hablar con los medios para beber cerveza y bebida.

Bonucci tomó primero una botella de Heineken, tomó algunos sorbos, y luego hizo lo mismo con la botella de gaseosa.

Mira el momento en:

Winning #EURO2020 is thirsty work 🤤



Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola 😂 pic.twitter.com/O324ZkQlm8