Alexis compartió un inspirador mensaje en redes: La vida se pierde cuando dejas de ser feliz

Alexis Sánchez compartió fotografías este domingo en su cuenta de Instagram en las que se le ve acompañado junto a su madre mientras disfruta de una puesta de sol en un cerro de Tocopilla, y también donde aparece junto a sus queridos perros Humber y Atom. Junto a los registros visuales, escribió además una inspiradora reflexión que se volvió rápidamente viral en la red social.

La mamá del seleccionado chileno tomó protagonismo en el mensaje, ya que "Maravilla" desarrolló un texto luego de consultarle "cómo se pierde la vida".

"Le pregunté a mi madre cómo se pierde la vida: La vida se pierde de muchas formas hijo", comienza el relato del jugador.

"Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando los errores de otros, y no mejorando los tuyos. Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado y no buscar soluciones para poder triunfar. Se pierde cuando te la pasas envidiando a los demás, y no superándote a ti mismo. Se pierde cuando te enfocas en cosas negativas y dejas de disfrutas las cosas buenas. La vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz", escribió el valor de Manchester United.

El escrito de Alexis ya acumula más de 240 mil "me gusta" al momento de esta publicación.

Revisa el post del nacional: