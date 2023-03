Alexis dejó las puertas abiertas para jugar en Colo Colo, la U o U. Católica

El delantero Alexis Sánchez, que milita en Olympique de Marsella, se refirió a su futuro y dejó las puertas abiertas a un eventual fichaje en un equipo nacional, pero con intenciones de venir "a demostrar y ganar", llegando bien desde el punto de vista físico.

En conversación con TVN, el jugador reconoció que al menos de momento no se visualiza como refuerzo de una escuadra chilena y recordó que "mi familia es de la U y algunos son del Colo, hay un mix, como en toda familia... algunos son de Colo Colo y otros de la U, pero no me veo jugando en Chile".

"A veces venir acá es un sacrificio, no me gusta venir acá y estar de vacaciones. Quiero venir para acá y demostrar y ganar, por toda mi carrera como lo hice, me gustaría, pero bien físicamente. No mucho tiempo", sostuvo.

En esa línea, reconoció que "también puede ser en un equipo, me abro a todas las posibilidades, me gusta. No puedo decir. En la U, sí, por qué no, Católica, Colo Colo. Amo el fútbol".