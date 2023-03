Alexis Sánchez: Afuera nadie conoce a Colo Colo, la U o a la UC

Varios fueron los temas que llamó la atención de la entrevista que el delantero chileno Alexis Sánchez concedió ayer jueves y uno de ellos tiene que ver con los dichos del goleador histórico de la Roja en torno a los llamados tres grandes del fútbol nacional.

"Acá pasa mucho con los jugadores del fútbol chileno, y cuando era chico me pasó, que hacen un gol y se conforman. Yo fui a la sub 17 de Cobreloa e hice tres goles en Calama, en un momento le hice goles a la Católica y dije 'soy el mejor', pero me equivocaba porque ese partido lo vieron tres personas, y nadie en el mundo lo vio", comentó de entrada el jugador oriundo de Tocopilla.

"Afuera nadie conoce a Colo Colo, a la U o a la Católica, pero nosotros en Chile pensamos que son conocidos a nivel mundial y nos equivocamos", añadió tajante.

"A los chicos les pasa lo mismo creo que yo, ellos tienen que entender que la mentalidad de hacer un gol es que al otro fin de semana tiene que ser igual, constancia y seguir", reflexionó.