Alexis Sánchez al Sevilla: los detalles del acuerdo para regresar a La Liga de España

Alexis Sánchez tendrá una nueva gran oportunidad en Europa.

Luís Felipe Labrín
Alexis Sánchez tiene todo listo para una nueva gran experiencia en Europa: el tocopillano regresa a España para jugar por Sevilla, club en el que se encontrará con el también chileno Gabriel Suazo.

Los detalles del acuerdo de Alexis Sánchez con Sevilla

Según informó AS, Alexis es el bombazo de última hora de Sevilla en el mercado de fichajes, lo que confirma un secreto a voces: su salida de Udinese.

El jugador tiene un acuerdo con los andaluces y solo falta la firma para que se selle su incorporación.

Alexis Sánchez fue pedido por el entrenador Matías Almeyda, llegando con estatus de estrella y de titular en el arranque de su nueva experiencia.

¿Cuándo se hará oficial la llegada de Alexis Sánchez a Sevilla?

Se espera que la próxima semana se haga oficial el arribo de Alexis Sanchez a Sevilla, al igual que la duración de su contrato, que debiera ser por una temporada.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
