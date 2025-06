Alexis Sánchez cerca de Fenerbahce: Mourinho lo espera para jugar la Champions League

Alexis Sánchez lo vuelve a hacer: pone al mercado de pases patas arriba. Mientras River Plate y Universidad de Chile sueñan con su regreso, el goleador histórico de La Roja tiene la mirada puesta en Europa y en un escenario que podría ser de película: fichar por el Fenerbahce de Turquía, reencontrarse con José Mourinho y disputar la próxima edición de la Champions League.

El tocopillano, que no seguirá en Udinese tras una temporada irregular y con diferencias con el técnico alemán Kosta Runjaic, ya se encuentra en Estambul negociando su llegada al club turco, según informan diversos medios. Y aunque no hay anuncio oficial aún, todo indica que el acuerdo está a horas de cerrarse. ¿Será esta su última estación en el Viejo Continente?

🗞️ ¿Qué dicen los medios sobre el fichaje de Alexis por Fenerbahce?

"El futbolista chileno de 36 años se encuentra en Estambul... El Fenerbahce podría dar el paso oficial en poco tiempo dependiendo del curso del traspaso", sostuvo el sitio ABC Gazetesi, medio turco que ha seguido de cerca la operación.

En la misma línea, agregaron que el club busca un jugador con jerarquía internacional: "José Mourinho busca a alguien con experiencia en grandes partidos, y Alexis Sánchez se perfila como el candidato ideal. La experiencia de Sánchez en grandes clubes europeos a lo largo de su carrera cumple con las expectativas del técnico portugués", añadió el citado medio.

Consignar que Mourinho ya dirigió a Alexis en el Manchester United, en una etapa que no terminó de cuajar. Si bien el tocopillano elogió la preparación táctica del DT luso, también lo responsabilizó por su bajo rendimiento en los Diablos Rojos, marcando diferencias con su estilo de gestión del camarín.

🏆 ¿Alexis Sánchez jugará la Champions League con Fenerbahce?

Sí. Si se concreta su fichaje por Fenerbahce, Alexis Sánchez disputará la próxima Champions League bajo el mando de José Mourinho.

El delantero chileno ya está en Estambul según medios turcos, donde negocia los últimos detalles de su contrato tras quedar libre de Udinese. El reencuentro con Mourinho —con quien coincidió en el Manchester United— y la posibilidad de jugar la Champions son claves en su decisión.

💸 ¿Por qué Alexis Sánchez no vuelve a River Plate o la U?

Porque quiere seguir compitiendo al más alto nivel en Europa.

River Plate y Universidad de Chile han sondeado al tocopillano, pero la opción de Fenerbahce es más atractiva desde lo deportivo y económico. Jugar Champions League y reencontrarse con Mourinho lo acercan a un club con ambición internacional y presente competitivo. Además, el deseo del jugador es mantenerse en la élite hasta el cierre de su carrera.

⏱️ ¿Cuándo se define el futuro de Alexis Sánchez?

El fichaje podría concretarse esta misma semana.

Según la prensa turca, Fenerbahce quiere cerrar el acuerdo lo antes posible para que Alexis se incorpore a la pretemporada. Al estar libre, no se necesita pagar cláusula, lo que facilita todo. Si no hay imprevistos, el anuncio oficial se haría antes de fin de junio.

⚠️ ¿Cómo fue la última temporada de Alexis en Udinese?

Irregular, con poca continuidad y varias lesiones.

Alexis llegó a Udinese en un movimiento nostálgico, pero las cosas no salieron bien. No fue titular constante, tuvo molestias físicas y terminó marginado por decisión técnica. El club italiano optó por no renovar, y eso lo deja con el pase en su poder para buscar un nuevo destino.

🇨🇱 ¿Qué impacto tendría este fichaje en el fútbol chileno?

Sería un impulso para mantener a Chile en la élite.

La llegada de Alexis a Fenerbahce no solo lo mantiene en competencia internacional de primer nivel, sino que también refuerza la presencia chilena en Europa. Con la Champions League en el horizonte, su figura sigue siendo referente para las nuevas generaciones y aporta experiencia a La Roja.

🔍 ¿Qué equipos estaban interesados en Alexis Sánchez?

River Plate y Universidad de Chile.

Ambos clubes soñaban con tenerlo de regreso, pero sus propuestas fueron superadas por el interés real de Fenerbahce. Aún así, la puerta para un regreso a Sudamérica podría quedar abierta tras esta última aventura europea.

📃 ¿Cuál es la situación contractual de Alexis Sánchez?

Alexis está libre tras finalizar su contrato con Udinese. Puede negociar con cualquier club sin traspaso.

📎 ¿Dónde leer más sobre esto?

