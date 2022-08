Alexis Sánchez, el "león" que llegó a Marsella para volver a maravillar al mundo

Alexis Sánchez sumará un nuevo capítulo europeo a su exitosa historia en el fútbol internacional. El delantero nacional, bicampeón de América, integrante de la Generación Dorada y máximo goleador histórico de La Roja, firmó en Olympique de Marsella, uno de los clubes con más tradición en Francia, en donde intentará seguir maravillando al mundo.

Ninguneado por Simone Inzaghi en Inter de Milán pese a su gran rendimiento, Alexis quería seguir en la elite y, como ha sido costumbre en su carrera, no elegió el camino fácil.

Alexis, nacido el 19 de diciembre de 1988 en Tocopilla, debido a los problemas económicos de su familia, forjó su carácter guerrero y soñador desde pequeño. Ansiaba la superación y sabía que con su talento podía lograrlo.

Trató de dar sus primeros pasos futbolísticos en la zona central, cuando apenas tenía 10 años, pero diversos factores lo llevaron de vuelta a su natal Tocopilla, en donde empezó a surgir la leyenda.

Cuando tenía 15 años y jugaba con sus amigos, Aleksander Kurtovic, alcalde de Tocopilla, quedó impresionado con su talento y en una noche, llegó en un furgón para regalarle sus primeros zapatos de fútbol. "Salí a jugar a la calle, estaba como perro con dos colas", relató Alexis años atrás.

Intentó jugar en las divisiones inferiores de Antofagasta, pero fue finalmente la escuela de fútbol de Cobreloa, en 2004, en donde pudo adquirir sus primeras armas para el profesionalismo.

Nelson Acosta, entrenador en ese entonces de los loínos, lo vio jugar con los cadetes y de inmediato pidió que se integrara al primer equipo, pese a su corta edad.

Debut profesional con solo 16 años

El 12 de febrero de 2005, y con apenas 16 años de edad, Alexis tuvo su estreno en el profesionalismo. Ingresó en el minuto 71 por Daniel Pérez, en un partidazo que ganó Cobreloa por 5-4 a Deportes Temuco. Y fue el periodista Jaime Cortés, de Calama, quien lo apodó como el "Niño Maravilla".

Un mes después llegaría su primer gol, ante Deportes Concepción, el 18 de marzo, y solo días después, también debutó en la Copa Libertadores, en el triunfo por 2-1 ante el campeón defensor de ese torneo, Once Caldas.

De forma increíble y pese a su increíble talento, Cobreloa lo ofreció a préstamo ese año a Lota Schwager. Y más insólito aún, el conjunto carbonero lo rechazó por ser muy joven.

Fichaje en Udinese y su exitoso año en Colo Colo

Tras brillar en el primer semestre de 2006 con Cobreloa, Udinese se interesó en el diamante en bruto, de 17 años, y lo fichó por tres millones de dólares.

Pese al fichaje en Italia, el diamante en bruto debía seguir puliéndose, por lo que Udinese decidió ceder a Alexis a Colo Colo, para que sumara más experiencia antes de dar el salto a Europa.

Los albos eran flamantes campeones del Apertura 2006, de la mano de Claudio Borghi, y necesitaban jugadores de calidad para buscar el bicampeonato.

Su primer gol con los albos fue en el Superclásico de esa temporada, ante Universidad de Chile, ganando por 4-2.

Si bien su aporte goleador no fue elevado, fue uno de los elementos más desequilibrantes del plantel, que también contaba con Humberto Suazo y Matías Fernández, quien en ese momento era sin dudas el mejor jugador de América.

Al final de ese año, fue agridulce para Alexis y Colo Colo: Ganaron el título ante Audax Italiano en la final del Clausura; pero perdieron la definición de la Copa Sudamericana ante Pachuca.

En 2007, Alexis vivió su último semestre en el fútbol chileno, coronándose nuevamente campeón con Colo Colo. Y en la Copa Libertadores de ese año, anotó su primer triplete, ante Caracas, dejando en evidencia que estaba listo para dar un nuevo salto.

Campeón con River Plate

Tras su exitoso año en Colo Colo, Alexis llegó a River Plate, club donde las expectativas eran elevadas, debido al imborrable recuerdo que había dejado otro chileno, Marcelo Salas.

Los primeros meses no partieron bien, ya que en septiembre de 2007 se lesionó gravemente, una rotura de ligamentos del tobillo izquierdo, estando tres meses sin poder jugar.

Su regreso fue en el primer semestre de 2008 y con su talento, bajo las órdenes de Diego Simeone y junto a Radamel Falcao en la delantera, el "Millonario" fue campeón en Argentina.

El mejor jugador de Italia

Tras ser campeón con River, su historia de crecimiento debía continuar y Udinese consideró que esos dos años de experiencia fueron suficientes para que pudiera mostrar sus armas en Italia.

Y no estuvo solo, ya que Udinese también había adquirido el pase de otro chileno que causaba sensación, Mauricio Isla, quien tenía una historia particular: Fue tercero con La Roja Sub 20 en el Mundial de Canada 2007 y Marcelo Bielsa lo tenía de titular en la selección adulta, pese a nunca haber tenido oportunidades en el fútbol chileno.

En el cuadro de Udine, Alexis fue de menos a más: Armó un tandem inolvidable junto a Isla, que también se replicó en la selección, y en su tercera temporada, entre 2010 y 2011, hizo historia de forma consagratoria.

Chile había participado en la Copa del Mundo de Sudáfrica y había encantado a todos con el juego ofensivo que desplegaba el equipo de Bielsa. Los grandes del mundo querían a Alexis, pero Udinese quería ver los frutos de la inversión que habían hecho años atrás. Fue declarado intransferible y la movida le resultó a los italianos.

En la temporada 2010-2011, Alexis tuvo su mejor temporada, anotando 12 goles en 28 partidos, cuatro de ellos en un partido a Palermo, su primer "póker". Con Antonio Di Natale armó una dupla letal en ataque y debido a su elevado rendimiento, el prestigioso medio deportivo La Gazzetta dello Sport lo premió como el mejor jugador de la Serie A.

Udinese terminó en el cuarto lugar de la liga italiana y Alexis había tocado techo en ese fútbol. Debía dar un paso más grande en su carrera.

Alexis, un jugadorazo en FC Barcelona

Una vez finalizada la temporada, nuevamente los equipos grandes de Europa pujaron por los servicios de Alexis. Sin embargo, fue el mejor equipo del continente, el flamante campeón de la Champions, FC Barcelona de Pep Guardiola, Xavi, Iniesta y Lionel Messi, el que se quedó con sus servicios.

Su fichaje fue histórico, ya que se convirtió en el primer chileno en llegar al club catalán;años después le seguirían otros históricos de La Roja, Claudio Bravo y Arturo Vidal.

Ese año Alexis conoció la gloria internacional, ya que con Barcelona pudo conquistar la Supercopa de Europa ante Porto y el Mundial de Clubes. Y también estuvo entre los 50 nominados al Balón de Oro de la FIFA, igualando a Iván Zamorano y Marcelo Salas, los únicos que habían sido candidatos para ese premio.

Pese a los éxitos en España y su innegable talento, no siempre fue constante, debido a una sequía de goles que incluso puso en duda su continuidad en el equipo, sonando su nombre en Juventus e Inter de Milán.

Finalmente, Alexis se quedó en Barcelona y pudo conquistar el título de liga a mediados de 2013.

Su última temporada en Barcelona, fue dirigido por Gerardo Martino y Alexis en varias ocasiones fue el salvador del equipo, aunque su actuación más recordada, de todo su paso por España, ocurrió en el clásico ante Real Madrid.

El 23 de octubre de 2013, el nombre de Alexis dio la vuelta al mundo, al protagonizar un tremendo contragolpe y picar la pelota para anotar un golazo al portero Diego López, quien estaba adelantado.

Sánchez terminó la temporada con 21 goles en 34 partidos, pero lamentablemente no pudo coronarse campeón, empatando en el partido clave ante Atlético de Madrid. Alexis anotó en es partido, pero Diego Godín marcó la igualdad, dándole el título al equipo de Diego Simeone.

Finalmente, Alexis anotó 47 goles y dio 32 asistencias en 141 partidos por FC Barcelona.

Genio y figura en Londres

Después de dejar Barcelona, y sufrir la dolorosa eliminación con Chile ante Brasil en el Mundial de 2014, Alexis llegó a Arsenal en Inglaterra, equipo que buscaba recuperar la gloria perdida en la exigente Premier League.

A diferencia de su paso por Barcelona, que estaba plagado de estrellas, Alexis llegaba con mayor responsabilidad al cuadro de Londres, en donde era la figura absoluta. Y Maravilla no desentonó.

En mitad de temporada, ya era considerado el mejor jugador de la Premier League; y pese a no ganar el título de liga, consiguió dos trofeos con los cañoneros: La Community Shield 2014 y la FA Cup 2014-15. Además, marcó 25 goles y dio 12 asistencias en 52 partidos.

Al año siguiente, su producción de goles y asistencias fue menor, pero el rendimiento de Arsenal aumentó y terminaron en el segundo lugar de la Premier, que ganó de forma increíble Leicester City.

No obstante, lo mejor estaba por venir.

Entre 2016 y 2017, Arsenal bajó considerablemente su nivel, teniendo una pésima temporada. El único que brilló en el equipo fue Alexis, quien tuvo el mejor rendimiento de su carrera desde que llegó a Europa.

Ganó nuevamente la FA Cup y en el balance general anotó 30 goles en la temporada, provocando que su nombre sonara con fuerza, otra vez, en los gigantes de Europa.

Una pesadilla en el "Teatro de los Sueños"

Después de meses de negociaciones, todo parecía indicar que Alexis llegaba a Manchester City. Pep Guardiola lo quería, lo conocía desde su paso en Barcelona y se especulaba que ese tremendo rendimiento en Arsenal podía potenciarse en el cuadro ciudadano.

Sin embargo, de forma sorpresiva, Alexis terminó fichando en Manchester United, convirtiéndose en el jugador mejor pagado en la Premier League. Y llevó en la espalda el dorsal 7, un número mítico y con mucha historia en Old Trafford, ya que lo usaron George Best, Eric Cantona, David Beckham y Cristiano Ronaldo.

Pero su paso por el "Teatro de los Sueños" fue una pesadilla. Alexis no cumplió las expectativas, nunca se sintió cómodo, perdió la confianza e incluso trascendió que lo único que quería, solo días después de llegar a Old Trafford, era volver a Londres, a Arsenal, donde era querido.

La prensa inglesa, la más sensacionalista, fue durísimo con él, ya que su rendimiendo no era acorde para ser el jugador mejor pagado en Inglaterra.

Finalmente, su etapa en el United fue un fracaso: Solo jugó 45 partidos en un año y medio, y sólo anotó cinco goles.

Además, debido a su elevada ficha, se convirtió en un problema para Manchester United, ya que no encontraba la forma de deshacerse del "Niño Maravilla".

El "León enjaulado" volvió a rugir en Italia

Tras semanas de búsqueda de un equipo, Inter de Milán consiguió el préstamo y sumó Alexis a sus filas, armando una delantera temible, que contaba con el potente Romelu Lukaku y el argentino Lautaro Martínez.

Lukaku, quien había sido compañero de Alexis en Manchester United, había recuperado su potencia goleadora en Italia, por lo que estaba la esperanza de que ocurriera lo mismo con el chileno.

Si bien sus registros goleadores no eran los de antaño, Alexis se convirtió en un revulsivo cada vez que entraba en la cancha, dando mayor claridad en el juego, con pases claves, asistencias y goles importantes.

En su primer año, Inter, que terminó segundo en Italia, decidió adquirir definitivamente su pase, liberándolo de una vez por todas de un eventual regreso a Inglaterra.

Y en su segunda temporada, pudo volver a sonreír, ganando la Serie A, con Arturo Vidal como uno de sus compañeros.

Su última noche gloriosa con Inter de Milán fue en la Supercopa de Italia, disputada ante Juventus, anotando el gol de la victoria en los minutos finales.

Sin embargo, pese a mostrar su talento cada vez que entró en la cancha, y con estadísticas que evidenciaban su aporte, nunca se ganó la confianza de Simone Inzaghi, el técnico de Inter, quien prefería dar espacio a Lautaro Martínez y Edin Dzeko.

Finalmente, tras semanas de negociación, logró destrabar su salida de Inter, al no ser considerado por el técnico, aún quedándole un año de contrato.

Terminó su vínculo oficialmente con Inter el 8 de agosto, quedando el libertad para iniciar su nueva aventura en el sur de Francia.

Bicampeón de América y máximo goleador de la selección chilena

En paralelo a su historia en clubes, Alexis se convirtió en uno de los pilares de la selección chilena que llevaba años de fracasos, tras no poder clasificar a los mundiales de 2002 y 2006.

Debutó en 2006 por la selección y un año después llegó su primer gol, en un amistoso ante Suiza, en un partido que también quedó marcado por ser el debut de Marcelo Bielsa a cargo de La Roja.

Y en 2007, junto a Gary Medel, Mauricio Isla y Arturo Vidal, dio muestras que estaban para grandes cosas, al terminar terceros en el Mundial Sub 20 de Canadá.

En las Clasificatorias, Chile terminó segundo y Alexis integró el plantel que fue al Mundial de Sudáfrica 2010, con una gran actuación en fase de grupos y perdiendo ante Brasil en octavos de final.

Al año siguiente, en 2011, la ilusión crecía y se soñaba con ganar la Copa América. Sin embargo, La Roja, dirigida por Claudio Borghi, sufrió un bochorno y quedó eliminada en cuartos de final ante Venezuela.

El proceso siguiente lo lideró Jorge Sampaoli, haciendo historia con Chile, ya que retomó el trabajo de Bielsa, implementó lo que había logrado con Universidad de Chile, y llevó a La Roja a un nuevo mundial.

En 2014, Alexis jugó el Mundial en Brasil y fue figura, brillando ante Australia y eliminando campeón defensor España en la fase de grupos.

En octavos de final, nuevamente Brasil, esta vez anfitrión, fue el verdugo, en un recordado partido en donde Alexis marcó el empate 1-1, y Mauricio Pinilla estrelló un latigazo en el palo.

En los penales, sufrió su mayor decepción, ya que su disparo fue atajado por el arquero Julio César. También fallaron Pinilla y Gonzalo Jara, quedando Chile eliminado.

Pero las penas del fútbol se pasan fútbol. Y en 2015 llegó la hora de la revancha histórica. La nueva camada de Chile se convirtió en la Generación Dorada. La Roja ganó la Copa América celebrada en nuestro país y Alexis fue absoluto protagonista.

Si bien anotó solo un gol y una asistencia, Alexis jugó todos los partidos y anotó con una tremenda osadía el penal clave, a lo Panenka, en la definición ante Argentina. Ese gol quedó en la historia e hizo celebrara todo un país el primer título internacional de su historia.

Al año siguiente, Alexis nuevamente haría historia. Fue elegido mejor jugador de la Copa América Centenario, que también conquistó Chile ganando a Argentina, en penales, en Estados Unidos.

Tras los años de éxito con Chile, llegó la debacle. En la Copa Confederaciones 2017, el Campeón de América perdió la final con Alemania, y se llenó de ilusiones de cara al mundial de Rusia. De hecho, en ese torneo, Alexis se convirtió en el goleador histórico de nuestra selección, superando el registro que por años tuvo en su dominio Marcelo Salas.

Pero La Roja, con Juan Antonio Pizzi en la banca, no logró clasificar, dejando sin un tercer mundial consecutivo a la Generación Dorada.

El proceso siguiente fue más tortuoso aún. Con una selección fracturada debido a un conflicto de Claudio Bravo y Arturo Vidal, con Alexis pasando un mal momento en Europa, y sin encontrar nombres de calidad para el recambio, Chile, con Reinaldo Rueda primero, y Martín Lasarte después, no pudo lograr los pasajes para el Mundial de Qatar.

En el balance general, ha hecho 48 goles oficiales por Chile, en 148 partidos.

Ahora, Alexis intentará hacer historia en Francia. No será fácil, ya que Olympique de Marsella compite con el todopoderoso PSG, que cuenta con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar entre sus filas.

Palmarés de Alexis Sánchez

Colo Colo

Torneo de Clausura 2006

Torneo de Apertura 2007

River Plate

Torneo de Clausura 2008

Barcelona

Supercopa de España 2011

Supercopa de Europa 2011

Mundial de Clubes 2011

Copa del Rey 2011-12

Primera División 2012-13

Supercopa de España 2013

Arsenal

Community Shield 2014

FA Cupa 2014-15

Community Shield 2015

FA Cup 2016-17

Community Shield 2017

Inter de Milán

Serie A 2020-21

Supercopa de Italia 2021

Copa Italia 2021-22

Chile