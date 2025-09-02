Alexis Sánchez encendió la alerta en Sevilla solo horas después de su fichaje

Con bombos y platillos Sevilla oficializó este lunes el fichaje de Alexis Sánchez por esta temporada 2025-26, un nuevo paso por Europa en la extensa carrera del chileno y que puede ser su última parada antes de hacer un regreso a Sudamérica en el futuro.

Alexis se suma a su compatriota y seleccionado Gabriel Suazo y a Fabio Cardoso y Batista Mendy como las incorporaciones de Sevilla en este mercado del verano europeo, siendo el tocopillano el nombre más potente en la lista de altas del club.

Sin embargo, a pocas horas de haber sido oficializado en el elenco andaluz, AS7 despertó la preocupación sobre todo entre los hinchas por un importante motivo.

😧 La ausencia de Alexis en Sevilla no pasó desapercibida

Durante la jornada de este martes se conoció que Alexis Sánchez no apareció en la práctica de Sevilla, lo que prendió la alarma de parte de los hinchas teniendo en cuenta las continuas lesiones que ha tenido el chileno los últimos años.

Si bien ahora el tocopillano llega en buena condición física a su nuevo club, cierto es que en Udinese no terminó con la mayor cantidad de minutos en cancha, otro tema que tiene en alerta a los parciales de Sevilla.

⁉️ ¿Por qué Alexis no se sumó a los entrenamientos en Sevilla?

Pese al nerviosismo de los hinchas por esta situación de Alexis en su llegada al club, el medio El Diario de Sevilla aclaró todo y entregó calma al respecto.

"Su baja en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios se debe a un tema burocrático, por lo que la afición sevillista no debe temer ninguna lesión del ariete", apuntó el citado medio.

⚽ ¿Cuándo podría debutar Alexis con Sevilla?

Alexis Sánchez ya figura como jugador inscrito por Sevilla para La Liga española, por lo que su debut en el elenco donde milita otro chileno, Gabriel Suazo, podría darse tras el parón por la fecha FIFA de septiembre.

Esto sería el próximo viernes 12 de septiembre, cuando reciban a Elche en la Fecha 4 del torneo.

