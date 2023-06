Alexis Sánchez maneja suntuosa oferta desde Arabia Saudita, según prensa

El futbolista chileno Alexis Sánchez recibió una millonaria oferta desde el fútbol de Arabia Saudita y debe tomar la decisión de mantenerse en Olympique de Marsella, club que también le presentó una propuesta, o mudarse a la exótica liga de Medio Oriente.

Según explicó el periodista italiano experto en el mercado de pases europeo Fabrizio Romano, el club Al Fateh ya hizo una proposición oficial por el jugador.

La institución asiática le ofreció un sueldo de 10 millones de euros por temporada en un contrato válido hasta el 2024 más una opción de ampliarlo.

Alexis también es tentado con una mejora salarial en su equipo francés, que espera que siga en sus filas hasta el final del vínculo que los une.

La liga de Arabia Saudita está sumando cada vez más atención debido a que ya fichó a Cristiano Ronaldo, que milita en Al Nassr, y se habla de un acuerdo de Al Ittihad con Karim Benzema.

Understand Saudi side Al Fateh has now submitted an official proposal to Alexis Sánchez. 🇸🇦🇨🇱 #transfers



€10m salary per season offered to OM forward. Contract valid until 2024 plus option for further season. pic.twitter.com/dzJ3Wnb18i