Alexis Sánchez: Mi sueño es terminar mi carrera en Tocopilla y llegar a Primera

La estrella del fútbol chileno Alexis Sánchez aseguró que tiene como deseo jugar en Tocopilla y llegar a Primera División con un club de esa ciudad, con el fin de visibilizar el talento que existe en esa zona.

En diálogo con el noticiero central de TVN, 24 Horas, Sánchez expresó: "Me gustaría ir pensar cada año como me siento físicamente... Pero quiero jugar hasta los 40 años, mi sueño es terminar jugando en Tocopilla, partir en tercera, subir a segunda y después a Primera. Es un sueño que tengo".

"Hay muchos niños allá que sueñan con ser como Alexis (habló en tercera persona), que juegan descalzos en la playa y eso no se ve actualmente. Nadie los va a ver... Quiero enseñarles mi estilo de juego, porque más allá del dinero y la infraestructura, es necesario alguien que enseñe", agregó.

Además, se le preguntó por la posibilidad de vestir otra camiseta en nuestro país (ya estuvo en Cobreloa y Colo Colo): "No me veo jugando mucho en otros equipos en Chile, aunque estoy abierto a cualquier club. Venir acá es un sacrificio, no quiero que sea de vacaciones, sino que demostrar y salir campeón, estar bien físicamente".

De ntodas maneras, dejó en claro que no descarta "jugar en Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica si me hacen una oferta, yo amo el fútbol".

Su actualidad en Marsella: "Me gustaría renovar"

Alexis Sánchez también habló de su presente en Olympique de Marsella de Francia, donde es figura, con 16 goles y una asistencia en la temporada, en Ligue 1, Copa de Francia y Champions League.

"Estoy contento y feliz, el club me cuida, que es lo más importante para mí. Confían en mí y a mí solo me queda demostrar. Cometo un error si es que me relajo", expresó.

Sobre cuánto se proyecta en el fútbol, añadió: "Lo veo año a año. hice un contrato por un año en Marsella, pero me gustaría renovar. Igualmente en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero en este momento estoy feliz con ellos. Me gusta la afición y me cuidan".

Finalmente, sostuvo que su exitosa carrera se debe a "su dedicación, eso debe entenderlo el jugador chileno, que se conforma con hacer un par de goles... También es constancia. Hay cosas que la gente no ve, los esfuerzos tras una buena actuación".