Alexis Sánchez y la distante despedida que le dedicó Udinese en redes

Alexis Sánchez sigue siendo un ídolo en Italia. Esta vez, el homenaje vino desde Udinese, el club donde brilló en sus primeros años en Europa. A través de sus redes sociales oficiales, los Bianconeri dedicaron un sentido mensaje al delantero chileno, lo que rápidamente generó reacciones entre los hinchas.

Esto unas horas después de confirmarse que el Maravilla será nuevo jugador del Sevilla.

❓¿Qué dijo Udinese sobre Alexis Sánchez?

El equipo italiano compartió un post en su cuenta oficial de X acompañado de la frase: "Per sempre il nostro Niño Maravilla" ("Por siempre nuestro Niño Maravilla"). El mensaje fue acompañado por una fotografía del chileno en sus años con la camiseta del club.

Per sempre il nostro Niño Maravilla 🤍🖤 pic.twitter.com/4fnawdow8Q — Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 1, 2025

⚽ El paso de Alexis por Udinese

Sánchez defendió al Udinese entre 2008 y 2011, periodo en el que se transformó en figura de la Serie A. Sus regates, goles y asistencias lo llevaron a ser considerado uno de los futbolistas más prometedores de su generación, abriéndole las puertas para fichar en Barcelona.

🔥 La conexión de Alexis con Italia

Más allá de su presente en el fútbol europeo, Alexis mantiene un lazo especial con Italia, país donde también defendió a Inter y donde levantó títulos importantes. La hinchada del Udinese lo sigue recordando con cariño y lo considera uno de los grandes referentes que pasaron por la institución.

