Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Alexis Sánchez

Alexis Sánchez y la distante despedida que le dedicó Udinese en redes

El club italiano recordó con cariño al Niño Maravilla en sus redes sociales.

Foto: Imago Alexis Sánchez y la distante despedida que le dedicó Udinese en redes
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Alexis Sánchez sigue siendo un ídolo en Italia. Esta vez, el homenaje vino desde Udinese, el club donde brilló en sus primeros años en Europa. A través de sus redes sociales oficiales, los Bianconeri dedicaron un sentido mensaje al delantero chileno, lo que rápidamente generó reacciones entre los hinchas. 

Esto unas horas después de confirmarse que el Maravilla será nuevo jugador del Sevilla.

❓¿Qué dijo Udinese sobre Alexis Sánchez?

El equipo italiano compartió un post en su cuenta oficial de X acompañado de la frase: "Per sempre il nostro Niño Maravilla" ("Por siempre nuestro Niño Maravilla"). El mensaje fue acompañado por una fotografía del chileno en sus años con la camiseta del club.

⚽ El paso de Alexis por Udinese

Sánchez defendió al Udinese entre 2008 y 2011, periodo en el que se transformó en figura de la Serie A. Sus regates, goles y asistencias lo llevaron a ser considerado uno de los futbolistas más prometedores de su generación, abriéndole las puertas para fichar en Barcelona.

Imagen foto_00000001
Los últimos pasajes del Maravilla en Udinese. Foto: Imago.

🔥 La conexión de Alexis con Italia

Más allá de su presente en el fútbol europeo, Alexis mantiene un lazo especial con Italia, país donde también defendió a Inter y donde levantó títulos importantes. La hinchada del Udinese lo sigue recordando con cariño y lo considera uno de los grandes referentes que pasaron por la institución.

📌 ¿Dónde leer más sobre los chilenos en el exterior?

👉 En Al Aire Libre revisa todas las noticias de los chilenos en Europa.

Temas #Deportes #Fútbol #Alexis Sánchez

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Alexis Sánchez