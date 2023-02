Defensor de Olympique: PSG tiene a Mbappé, nosotros tenemos a Alexis

El defensor portugués de Olympique de Marsella, Nuno Tavares, hizo la previa del crucial duelo que jugará su equipo ante Paris Saint-Germain este domingo en la Ligue 1, y al ser consultado por Kylian Mbappé, el zaguero no ocultó su satisfacción por contar con el chileno Alexis Sánchez.

"¿Mbappé? No pensamos en un solo jugador sobre el césped. Vamos a jugar nuestro juego. Tienen a Mbappé, tenemos a Alexis Sánchez a Ruslan Malinovskyi a y otros. No nos importa si Mbappé jugará o no", dijo el futbolista en conferencia de prensa.

El duelo entre ambos elencos se disputará en el Velódromo de Marsella desde las 16:45 horas en un partido que es clave en la lucha por el título dado que el cuadro parisino llega como líder con una ventaja de cinco puntos por encima del equipo del tocopillano.