¡Oficial! Alexis Sánchez ya está en Sevilla: la bomba que sacude el mercado español

El mercado europeo no podía cerrar sin un golpe mediático. Alexis Sánchez, histórico de la Selección chilena y máximo artillero de La Roja, ya está en Andalucía para transformarse en nuevo refuerzo del Sevilla FC.

El tocopillano aterrizó este lunes en el aeropuerto de San Pablo con la carta de libertad tras desvincularse del Udinese, cerrando así una etapa marcada por lesiones, poca continuidad y diferencias con el técnico alemán Kosta Runjaic. A sus casi 37 años, firmará por una temporada con los hispalenses, donde compartirá vestuario con Gabriel Suazo y será dirigido por Matías Almeyda.

📅 ¿Cuándo llegó Alexis Sánchez a Sevilla?

El delantero chileno aterrizó este lunes 1 de septiembre en la capital andaluza para pasar los exámenes médicos y rubricar un vínculo de un año con el Sevilla. El club aún evalúa si podrá inscribirlo de inmediato, en un mercado donde la salida de Dodi Lukebakio al Benfica obligó a mover fichas a última hora.

🔴 ¿Por qué Alexis deja Udinese?

Aunque tenía contrato vigente, Alexis decidió cortar su segunda etapa en Italia tras una temporada frustrante. Fue el último en sumarse a la pretemporada y, en medio de las tensiones con el DT, publicó en Instagram una escena de Rocky IV con un mensaje claro:

“Deberás pasar por un infierno, peor que cualquier pesadilla que hayas soñado. Pero al final, sé que acabarás venciendo…”.

Ese mismo espíritu lo trae ahora a Sevilla, buscando revancha en uno de los campeonatos más exigentes del mundo.

⚽ ¿Cómo encaja Alexis en el proyecto del Sevilla?

Sevilla vive un mercado frenético. Este fin de semana se sumó Batista Mendy, y ahora Alexis aparece como el fichaje mediático para potenciar un ataque debilitado tras la salida de Lukebakio.

El plan de Almeyda es usar al chileno como carta de experiencia y jerarquía ofensiva, rotando con Vargas, Ejuke y Alfon en la delantera. El club, no obstante, sigue abierto a más movimientos en el cierre del mercado.

💰 ¿Cuánto ganará Alexis Sánchez en Sevilla?

Aún no hay cifra oficial. Al llegar libre y por 1 año, lo más probable es un fijo contenido (acorde al límite salarial de LaLiga) + variables por minutos, goles y objetivos, más una prima de firma clásica en estos casos. El contexto del mercado y su edad (37 en 2025) apuntan a un contrato corto, con bonos por rendimiento.

Así ha evolucionado su valor y sus traspasos recientes (valor de mercado / coste del movimiento):

2014 – Barcelona → Arsenal | Valor: €30,0M | Coste: €42,5M

2018 – Arsenal → Man. United | Valor: €70,0M | Coste: €34,0M

2019 – Man. United → Inter | Valor: €35,0M | Coste: Cesión

31/08/2020 – Inter → Man. United | Valor: €16,0M | Coste: Fin de cesión

01/09/2020 – Man. United → Inter | Valor: €16,0M | Coste: Sin coste

2022 – Inter → Marsella | Valor: €3,5M | Coste: Sin coste

2023 – Marsella → Inter | Valor: €4,0M | Coste: Sin coste

2024 – Inter → Udinese | Valor: €2,5M | Coste: Sin coste

2025 – Udinese → Sevilla | Valor actual: €1,5M | Coste: Sin coste (llega con carta de libertad)

❓ ¿Cuántos equipos europeos ha defendido Alexis?

Con Sevilla, será el séptimo club europeo en su carrera: Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter, Marsella y ahora Sevilla.

❓ ¿Qué edad tendrá Alexis en su debut con Sevilla?

Cumplirá 37 años en diciembre de 2025, llegando como uno de los veteranos de la plantilla.

❓ ¿Con quién se reencontrará Alexis en Sevilla?

Será compañero de Gabriel Suazo, lateral chileno que recién pudo debutar en la tercera fecha de LaLiga por problemas administrativos.

❓ ¿Cuándo podría debutar Alexis con Sevilla?

Si supera la revisión médica y es inscrito a tiempo, podría debutar en la próxima jornada de LaLiga.

❓ ¿Qué número de dorsal tendrá Alexis en Sevilla?

Lucirá el № 7, su número tradicional.