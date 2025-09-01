El "ajedrecista" Alexis Sánchez ya es oficialmente nuevo refuerzo de Sevilla

Alexis Sánchez cumplirá definitivamente su anhelo de permanecer al menos una temporada más en la élite del fútbol europeo, esto porque Sevilla decidió hacerse de los servicios del chileno fichándolo para este curso 2025-26 en el viejo continente.

Ya durante este lunes se había visto a Alexis instalado en Sevilla y luego Udinese lo despidió a través de sus redes sociales, por lo que el anuncio como nuevo jugador del elenco andaluz era cosa de horas.

⚽ El especial modo en que Sevilla oficializó el fichaje de Alexis Sánchez

Luego de conocerse su salida de Udinese, Sevilla no tardó mucho más en publicar en sus redes sociales el fichaje de Alexis Sánchez, de una manera bien especial.

A través de un breve video, se ve a Alexis en modo ajedrecista moviendo las piezas de un tablero, para luego expresar un mensaje como nuevo jugador del cuadro andaluz. "Juntos nunca nos rendimos", señala el tocopillano en el registro.

"Alexis Sánchez refuerza la parcela ofensiva sevillista", menciona otro posteo del club.

✍️ Los detalles de la llegada de Alexis a Sevilla

En su comunicado oficial, Sevilla detalla que "El Sevilla FC y Udinese Calcio han alcanzado un acuerdo para la llegada, por una temporada, al conjunto sevillista del delantero chileno Alexis Sánchez".

De este modo, Alexis se une a Sevilla en un contrato hasta junio de 2026, en una movida sin coste para el elenco español.

❓ ¿Cuándo podría debutar Alexis con Sevilla?

Alexis Sánchez ya figura como jugador inscrito por Sevilla para La Liga española, por lo que su debut en el elenco donde milita otro chileno, Gabriel Suazo, podría darse tras el parón por la fecha FIFA de septiembre.

Esto sería el próximo viernes 12 de septiembre, cuando reciban a Elche en la Fecha 4 del torneo.

❓ ¿Qué número de dorsal tendrá Alexis en Sevilla?

Alexis Sánchez lucirá el № 7 con Sevilla, el dorsal que lo ha acompañado en casi toda su carrera.

