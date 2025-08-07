¿El Maravilla vuelve a Chile? Mauricio Isla revela íntimo diálogo con Alexis Sánchez y lanza sincero deseo

Mauricio Isla no esquivó ningún tipo de preguntas. Este jueves, en conferencia de prensa desde el Estadio Monumental, el Huaso fue consultado por la situación de Alexis Sánchez, quien aún no se reintegra a la pretemporada del Udinese y sigue sin definir su futuro profesional.

Aunque aclaró que no se siente con el derecho de aconsejarlo, sí compartió una reflexión que deja abierta la puerta a un eventual regreso del tocopillano a nuestro país. "Siendo tan amigo de él, es difícil recomendarle algo, pero claro que me gustaría verlo acá. El único que falta de la Generación Dorada es él", señaló Isla, con evidente afecto.

🤝 ¿Qué hablaron Isla y Alexis en privado?

Conversan seguido, pero no sobre fútbol, reconoció el lateral de Colo Colo. "Hemos hablado más de su familia, de lo que hará cuando se retire, de lo que haremos cuando ya no estemos en esto. Pero no sé en qué club va a jugar ahora", explicó.

Isla también le deseó lo mejor a su ex compañero en La Roja: "Al igual que Vidal, Alexis merece cerrar su carrera como lo hizo Claudio Bravo, de la mejor manera".

🇨🇱 ¿Alexis Sánchez podría jugar en Chile?

Isla fue claro: le encantaría. "Ojalá podamos dejarle algo a los más jóvenes. Ya varios volvieron y sería lindo ver también a Alexis acá", dijo.

El futuro del máximo goleador de la Roja sigue en suspenso, pero las señales desde su entorno más cercano empiezan a abrir una nueva posibilidad: el regreso a casa.