Entrenador del Udinese prueba nuevas formaciones y afectaría a Alexis Sánchez

El presente del Udinese es un sube y baja de emociones, ya que recién en la fecha pasada ante el Venezia cortaron una racha negativa de cinco partidos sin conocer la victoria en la Serie A. Uno de los detalles que le dieron el triunfo al cuadro blanquinegro fue el cambio de formación por parte de su entrenador.

Es por ello que el técnico, Kosta Runjaic, ha planteado diferentes ideas de juego para el próximo partido en la liga italiana, donde deberá visitar al líder de la competencia, el Napoli. En los esquemas ensayados en la semana, se puede observar una situación que puede ser una alerta para Alexis Sánchez, el cual venía de ser titular en el partido pasado.

🗓️ | #SerieAEniLive Gli impegni di febbraio Our February fixtures ⚪️⚫️ #ForzaUdinese #Udinese pic.twitter.com/O9H8nyLMn6

El técnico croata del Udinese ha probado dos formaciones para el encuentro ante el Napoli, un 3-5-2 y un 4-4-2. La primera opción cuenta con un mediocampo bastante poblado para evitar el pase de los laterales del líder de la Serie A y no ser sorprendido en su campo. En esta formación los dos atacantes del equipo serían Florian Thauvin y Lorenzo Lucca, dejando en el banco a Alexis Sánchez.

Warm up!!!! 🔥

In campo per il riscaldamento 💪#UdineseVenezia pic.twitter.com/tPD0VFWkrD