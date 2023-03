Exjugador de PSG: Alexis Sánchez es un mercenario, va donde sopla el viento

Jerome Rothen, ex jugador de París Saint-Germian y actual comentarista deportivo en Francia, señaló que no confía en el afecto de Alexis Sánchez dice profesarle a la camiseta de Olympique de Marsella, en tiempos en que está en duda su continuidad a final de temporada, debido a que termina contrato.

Rothen expresó en el canal RMC: "Dice que está muy apegado al club, pero con la carrera de Alexis Sánchez creo que no tenemos que apegarnos demasiado a su lado emocional. Es un mercenario, va donde sopla el viento".

"Sus declaraciones de hace unas semanas atrás, luego de la eliminación en la Copa de Francia, no me gustaron. Presiona a los dirigentes cuando el Marsella siempre ha demostrado que es un club ambicioso desde la llegada de Longoria (presidente de Marsella)", sostuvo.

Sánchez sijo en aquella ocasión que "estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vengo de vacaciones a Marsella. No vengo a tomar sol. Yo tengo muchas ganas de quedarme".