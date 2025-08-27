¿Hasta cuándo puede fichar Alexis Sánchez por un club europeo?: Carrera contra el reloj

El presente futbolístico de Alexis Sánchez no es el más esperanzador, sin ser considerado por Udinese ni en la pretemporada y tampoco en el inicio de la Serie A, la incertidumbre por el futuro del chileno es todo un tema.

Recientemente en el portal partidista Mondo Udinese dieron señales de un quiebre entre Alexis y la dirigencia de Udinese, sumada a la ya conocida mala relación con el DT Kosta Runjaic, lo que tendría al tocopillano con un pie y medio fuera del club, pero de momento nada se ha hecho oficial.

Con el mercado de pases europeo viviendo sus últimas horas surge la interrogante si AS7 podrá encontrar nuevo club en el viejo continente o se verá forzado a buscar un nuevo rumbo en destinos como Arabia Saudita o la MLS estadounidense, donde ha aparecido como una posibilidad para algunos clubes de dichas ligas en los últimos meses.

🔳 ¿Qué plazo tiene Alexis para encontrar nuevo club en Europa?

En las principales ligas de Europa, es decir; la Premier League, La Liga española, el Calcio, la Ligue 1 francesa y la Bundesliga alemana el mercado de pases cierra el próximo 1 de septiembre a las 23:59 horas, algo que también involucra a competiciones de un orden menor como la Eredevisie y la de Portugal.

Últimamente se habló de un posible arribo de Alexis Sánchez al Fenerbahce turco, pero nada nuevo se ha sabido y todo está congelado. Sin embargo, si se reabriera alguna opción, el mercado de la liga turca finaliza el próximo 11 de septiembre, al igual que otro torneo de nivel como la Premie rusa, por lo que hay más plazo para entablar negociaciones.

🤔 ¿Por qué estuvo ausente Alexis durante la pretemporada de Udinese?

Alexis Sánchez decidió no participar en los amistosos de pretemporada de Udinese mientras esperaba resolver su situación contractual y definir su futuro en el club. Durante este período, el delantero se mantuvo en forma con entrenamientos individuales.

📊 Los números de Alexis Sánchez en Udinese

🏟️ 14 partidos jugados

⚽0 goles

✅ 0 asistencias

⏰ 479' minutos jugados

