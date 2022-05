Hinchas de River Plate repletaron las redes sociales para pedir el regreso de Alexis

El futuro de Alexis Sánchez para la próxima temporada está lejos de Inter de Milán. Ya con la campaña finalizada en Italia, es bastante probable que el chileno no continúe en el club lombardo, y ante ello es que una cantidad importante de hinchas de River Plate repletaron las redes sociales para pedir su regreso al club argentino.

A través de Twitter, un buen número de seguidores del "Millonario" expresaron su deseo de poder volver a ver al tocopillano vestir la camiseta de su equipo, pensando en lo que venga para su carrera tras el paso por los "Nerazzurri".

Es que además los fanáticos del equipo que dirige actualmente Marcelo Gallardo reaccionaron a unas declaraciones que hizo Alexis tiempo atrás, donde apuntó que le gustaría volver a River ya que "no quedó conforme" con lo que hizo en su anterior paso por la institución.

"Si Alexis Sánchez no juega en River me duermo en las vía del metro", "si no viene Alexis Sánchez a River dejo de ver fútbol por los próximos seis meses" o "hay que hacer una campaña fuerte para que vuelva Alexis", fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes.

Sueño con despertarme un día en las próximas dos semanas y que #River haya cerrado a Alexis Sánchez después de haber negociado en silencio. — Iván Alvarenga (@ivanalvarenga1) May 23, 2022

Los pibes yendo a ver al River de Alexis Sanchez pic.twitter.com/eZkez0Htew — ᴇɴꜰᴇʀᴍᴏ ᴘᴏʀ ʀɪᴠᴇʀ 🚂 (@enfermoxriver9) May 23, 2022

Si no viene Alexis Sánchez al River Plate dejaré de ver fútbol por 6 meses. — termenzo (@termenzo) May 23, 2022

Si Alexis Sánchez no juega en River me duermo en las vías del metro. Buenas noches. — Mati Mendía (@SoyMatiMendia) May 24, 2022

"Obvio que está el sueño de volver a #River es uno de los clubes de mi vida pero hasta el momento nadie se ha comunicado conmigo"



Alexis Sanchez en @ESPNChile pic.twitter.com/pvkl8GBKBy — 1901 (@CRIOLLOPOPULAR) May 23, 2022

River te necesita @Alexis_Sanchez, volvé por favor pic.twitter.com/qIVhKIUvor — G E R Ø M E (@GeroFrete14) May 23, 2022

Como me encanta ilusionarme con Alexis Sanchez, cuando termine el mercado de pases y no esté en River voy a caer en depresión — Andrea (@AndreaChv1) May 24, 2022